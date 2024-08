'Praja - Gallipoli': i party dal 23 al 31 agosto. Sul palco anche i Boomdabash il 23 agosto e Luchè il 24

GALLIPOLI (LE) - Che succede alla Praja - Gallipoli dopo Ferragosto? Si continua a ballare, con party e top dj, ovviamente, in un locale unico gestito da Musicaeparole. - Che succede alla Praja - Gallipoli dopo Ferragosto? Si continua a ballare, con party e top dj, ovviamente, in un locale unico gestito da Musicaeparole.





Venerdì 23 e venerdì 30 agosto, ecco BigMama, scatenato party hip hop e black Made in Salento. Il 23 sul palco ci sono pure i Boomdabash (nella foto), artisti salentini capaci di far ballare tutta Italia con hit come "Per un milione" e Tropicana". Ed eccoci a sabato 24, con Sottosopra Fest che ospita un artista d'eccezione, il rapper napoletano Luchè. Successi come "Non abbiamo età" lo hanno consacrato come una delle star dell'hip hop italiano.





Eccoci quindi a domenica 25 agosto, quando sul palco ci sono due top dj, ovvero Nicola Zucchi e Rudeejay. Lunedì 26 un altro super dj italiano, ovvero Cristian Marchi. Martedì 27 agosto è invece la volta del trapper romano Icy Subzero. Come scrive Webboh, il suo vero nome è Matteo D'Alessio. E' nato a Roma nel 1999. La sua passione per la musica inizia fin da giovanissimo, quando, attratto da tutto l'immaginario urban, si affaccia alla musica hip hop. Matteo si avvicina alla scrittura per gioco, all'età di 13 anni, ma tutte le sue idee artistiche cominciano a strutturarsi quando diventa maggiorenne, dopo l'incontro con il suo attuale producer, Baudelaire. Ed eccoci al 29, quando va in scena Il Giovedì del Villaggio, seguito sabato 31 dal closing party del top club di Musicaeparole: La Bella Vita.





Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l'atmosfera incandescente della Praja - Gallipoli, aperta 7 notti su 7. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja.





Il club è l'anima della Praja. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un'emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.





Che si balla alla Praja - Gallipoli ad agosto 2024 - 7 notti su 7





1/8 Bob Sinclar, Albertino @ Popfest c/o Praja

2/8 Fedez + BigMama Party

3/8 Gabry Ponte

4/8 Molella, Ludwig @ SuperSunday

5/8 Damante o @ Popfest

6/8 Villabanks @ Sottosopra

7/8 Rocco Hunt + VidaLoca

8/8 James Hype @ Popfest

9/8 Il Pagante + BigMama Party

10/8 Meduza

11/8 Tony Effe @ Sottosopra

12/8 Fred De Palma + Mamacita

13/8 Jake La Furia + SLF - SottosopraFest + Le Donatella

14/8 Steve Aoki @ Popfest

15/8 Bob Sinclar @Popfest

16/8 Drillionaire + BigMama

17/8 Jimmy Sax

18/8 Tony Effe @ Sottosopra

19/8 Damante

20/8 Guè @ Sottosopra

21/8 VidaLoca

22/8 Merk & Kremont

23/8 BigMama con Boomdabash

24/8 Luchè @ Sottosopra

25/8 Nicola Zucchi, Rudeejay

26/8 Cristian Marchi

27/8 Icy Subzero

29/8 Il Giovedì del Villaggio

30/8 BigMama

31/8 Sabato La Bella Vita