Puglia, riconoscimenti importanti per la salute pubblica

Dal 2015, sotto la guida dell'amministrazione di Michele Emiliano, la Regione Puglia ha compiuto significativi progressi nel miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria. I risultati ottenuti sono stati certificati da una ricerca condotta da YouTrend, che ha analizzato i livelli essenziali di assistenza nelle regioni italiane, utilizzando dati aggiornati al 2024.





I punteggi ottenuti dalla Puglia, suddivisi nelle diverse aree di assistenza, sono i seguenti: Assistenza distrettuale (70/100); Assistenza ospedaliera (79,7/100), Prevenzione (76/100).





Questi risultati superano gli standard minimi di assistenza e testimoniano il notevole impegno delle Aziende Sanitarie Locali e di tutte le strutture pubbliche accreditate nel sistema sanitario regionale. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che c'è ancora tantissimo da fare. Ogni giorno vi è l'impegno per andare incontro alle esigenze della salute pubblica e dei cittadini, affinché possano ricevere servizi sempre più adeguati e accessibili.





In merito a questi risultati, il Consigliere per la Sanità, Tommaso Gioia, ha dichiarato: "Sono estremamente soddisfatto dei traguardi raggiunti dalla nostra regione. Questi punteggi non solo evidenziano l'efficacia del lavoro svolto, ma anche la dedizione di tutti coloro che operano nel settore sanitario. Continueremo a investire nella salute dei pugliesi, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore e più accessibile. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare ulteriormente l'assistenza sanitaria, con la speranza di garantire il massimo benessere per tutti i pugliesi".