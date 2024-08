Tragedia a Capitolo: 70enne morto durante un bagno in mare

CAPITOLO - Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Capitolo, una frazione di Monopoli, dove nella giornata di ieri Giuseppe Antonio Totaro, un uomo di 70 anni originario di Putignano, ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia con la famiglia.L'uomo, che stava trascorrendo una giornata di relax in riva al mare, si è improvvisamente sentito male durante un bagno. Alcuni bagnanti presenti sul posto, notando la difficoltà dell'anziano, sono prontamente intervenuti, riuscendo a riportarlo a riva. Tuttavia, nonostante la rapidità con cui sono stati allertati i soccorsi, quando il personale medico è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando profondo cordoglio. Giuseppe Antonio Totaro era conosciuto e benvoluto a Putignano, dove risiedeva. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici che lo ricordano come una persona affettuosa e sempre disponibile.Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto, anche se dalle prime informazioni sembra che si sia trattato di un malore improvviso. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla propria salute, soprattutto in situazioni come un bagno in mare, dove il fisico può essere messo a dura prova.