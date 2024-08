San Donaci, tutto pronto per 'Antichi Sapori Fest': un'esplosione di tradizione e innovazione

SAN DONACI (BR) - Il centro di San Donaci si prepara ad accogliere la 21ª edizione di "Antichi Sapori Fest", l'evento che celebra l'incontro tra tradizione e innovazione, esaltando i prodotti tipici e la cultura enogastronomica di un territorio rinomato per i suoi vigneti d’eccellenza. Martedì 6 agosto, il cuore pulsante del paese salentino brulicherà di uomini e donne pronti a condividere la loro passione per i cibi tradizionali e i vini pregiati del territorio. - Il centro di San Donaci si prepara ad accogliere la 21ª edizione di "Antichi Sapori Fest", l'evento che celebra l'incontro tra tradizione e innovazione, esaltando i prodotti tipici e la cultura enogastronomica di un territorio rinomato per i suoi vigneti d’eccellenza. Martedì 6 agosto, il cuore pulsante del paese salentino brulicherà di uomini e donne pronti a condividere la loro passione per i cibi tradizionali e i vini pregiati del territorio.





La manifestazione, curata dalla Pro Loco Locale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giancarlo Miccoli, prenderà il via alle ore 19:30 con il taglio del nastro, alla presenza di importanti istituzioni regionali e provinciali. Seguirà un talk dal titolo: "Wine lover, una destinazione possibile". Durante l’incontro verranno sviluppati i temi del turismo, dell’accoglienza e della valorizzazione del paesaggio. Il focus, moderato dal giornalista Cosimo Saracino, vedrà la partecipazione di Pierangelo Argentieri, Presidente Federalberghi Brindisi; Sen. Dario Stefàno, manager e docente universitario; Fabio Mollica, editore di Amazing Puglia e Alfredo Polito, sommelier e autore del libro "La guerra del vino"1.





Alle 20:30, l'apertura degli stand gastronomici e dei banchi d’assaggio, curati dall'AIS Lecce, darà il via ufficiale alla festa. I visitatori avranno l'opportunità di seguire un percorso gastronomico itinerante lungo il centro storico, dove potranno degustare piatti tipici preparati con ingredienti locali e vini d'eccellenza, espressione autentica del patrimonio vitivinicolo di San Donaci.





Il punto culminante della serata sarà il concerto popolare di Antonio Castrignanò, il cui ritmo travolgente è capace di animare le piazze di tutta la Puglia. Le sue esibizioni, caratterizzate da un battere tribale che sembra emergere dalle profondità della terra, promettono di regalare emozioni intense e di coinvolgere il pubblico in una danza collettiva.





"Antichi Sapori Fest" non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione della cultura locale. I produttori locali, che hanno sapientemente coltivato i loro vigneti con tecniche tradizionali come l'alberello pugliese per Negroamaro, Primitivo e Aleatico, e a spalliera per varietà come Montepulciano, Chardonnay e Syrah, saranno presenti per condividere la loro passione e competenza.





La manifestazione si svolge come appendice delle festività patronali in onore di Santa Maria Assunta, verso cui la cittadinanza è profondamente devota. Da 21 anni, "Antichi Sapori Fest" attira una moltitudine di visitatori e diventa un’occasione di ritorno per i sandonacesi emigrati, riaffermando il forte legame con le proprie radici.





L’intreccio tra gastronomia, vino e cultura musicale promette di offrire un'esperienza indimenticabile, capace di esaltare i sensi e celebrare la ricchezza delle tradizioni locali. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa festa di sapori e tradizioni.