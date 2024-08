Serie A, il Lecce sfiderà l'Atalanta al Via del Mare

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata di Serie A il Lecce sfidera' domani alle 18,30 l' Atalanta al " Via del Mare". I salentini cercheranno la vittoria per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. I lombardi dovranno ottenere il successo che sarebbe fondamentale in zona Champions League. Nel Lecce giocheranno come esterni Pierret e Morente,trequartista Dorgu, in attacco Krstovic e Marchwinski. Nell' Atalanta agiranno sulle fasce Zappacosta e Ruggeri,regista Lookman, in avanti De Ketelaere e Retegui. Arbitrera' Federico Dionisi della sezione di L' Aquila. Nell' ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 18 maggio 2024, i bergamaschi vinsero 2-0 con le reti realizzate nel secondo tempo al 3' da De Ketelaere e all' 8' da Scamacca.