Trani si prepara ad accogliere la seconda edizione del 'Ciccolini Summer Campus' - International Cultural Exchange

TRANI - La città di Trani si prepara ad accogliere un evento culturale di rilevanza internazionale, segnando una traccia significativa nella collaborazione con l’Oriente e la Cina. La Fondazione “Aldo Ciccolini” ETS di Trani, con il patrocinio della Regione Puglia, del PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e della Città di Trani, organizza la seconda edizione del “Ciccolini Summer Campus” - International Cultural Exchange, che si svolgerà dal 22 al 29 agosto nell’incantevole Monastero di Santa Maria di Colonna.La manifestazione annuale, dedicata alla musica colta e al pianismo, si propone di favorire la condivisione e lo scambio culturale internazionale, coinvolgendo vere e proprie eccellenze, tra docenti e studenti, di diverse nazionalità nella straordinaria perla dell’Adriatico.Quest’anno, il campus si arricchisce della partecipazione di un’ospite d’onore, la pluripremiata pianista cinese Jingxian “Jane” Xie, una delle più affermate della sua generazione in Cina, docente di pianoforte al Conservatorio di Shanghai, che guiderà una delegazione di talentuosi pianisti provenienti da diverse province e città cinesi (Shanghai, Zhe Jiang Province, Wen Zhou City, Hang Zhou City, Ning Bo City, Jiang Su Province, Su Zhou City, Nan Tong City, An Hui Province, He Fei City), i quali arriveranno in Italia con un visto speciale per il "Cultural Exchange" promosso dalle istituzioni consolari.Entusiasta il promotore della masterclass, occasione di incontro di cultura e arte, il pianista Alfonso Soldano, cittadino benemerito di Trani e direttore artistico della Fondazione. Rinomato concertista e docente titolare nel Conservatorio di Stato “Niccolò Piccinni” di Bari, Soldano è proprio in queste ore impegnato in Germania a inaugurare il Festival internazionale delle Rarità pianistiche ad Husum - Amburgo. Con 4 album all’attivo e molto apprezzato dalla critica internazionale, ha conquistato numerosi premi sin dalla tenera età e ha collaborato con illustri musicisti. Premiato nel 2013 come miglior giovane artista italiano, protagonista di concerti per la Fondazione Grassi di Martina Franca, per il Festival Herbst Musicaux di Verona, e di tour di concerti e masterclass in Cina e Stati Uniti. La sua biografia artistica è un esempio di talento e dedizione: ha studiato sotto la guida del leggendario Aldo Ciccolini e ha costituito la Fondazione intitolata a quest’ultimo, dedicandosi alla formazione di giovani talenti.Il direttore dell’area didattica della Fondazione, Yevhen Levkulych, insieme al direttore artistico della Fondazione, Soldano, hanno ideato un programma ricco di eventi e attività che coinvolgerà studenti e docenti di diverse nazionalità nella splendida Trani.La manifestazione avrà inizio giovedì 22 agosto con un concerto di benvenuto alla presenza delle autorità e del pubblico. A fare gli onori di casa il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro, previsto anche l’intervento della consigliera regionale Grazia Di Bari. Alfonso Soldano inaugurerà la Masterclass di pianoforte (dalle ore 18,30), che introdurrà l’ospite internazionale Jane Xie, una delle soliste e docenti più apprezzate del suo Paese. Per la giornata di inaugurazione ingresso libero su prenotazione: responsabileartistico.fac@gmail.com , oppure fondazionealdociccolini@gmail.com , whatsapp +39 3463055325.Per l’occasione, il 22 agosto, Jane, che ha collaborato con prestigiosi direttori d’orchestra ed è stata la prima pianista cinese a esibirsi in numerosi festival internazionali, esportando la musica cinese in Asia e oltre, presenterà i contenuti della sua recente pubblicazione, la prima raccolta ufficiale di musica cinese per pianoforte, commissionata dalla nota G. Henle Verlag, leader mondiale nell'editoria musicale. Su richiesta della celebre azienda di pianoforti Steinway & Sons, inoltre, registrerà proprio a Trani un brano di musica cinese per pianoforte da lei curato ed edito per Henle Verlag (dalle ore 18,00).L’affermata e acclamata pianista cinese Xie fa giungere la sua voce con un video che anticipa la sua presenza a Trani: «Sono estremamente felice di partecipare al ‘Ciccolini Summer Campus-International Exchange’, in qualità di ospite d’onore. A Trani verrò in veste di ambasciatrice musicale. Non vedo l’ora di essere con voi e condividere la musica per pianoforte cinese e la mia pubblicazione a riguardo. Questa volta verranno con me dieci studenti cinesi e le loro famiglie provenienti da diverse province di tutta la Cina, per confrontarsi e avere uno scambio culturale con i talenti italiani. La musica è il linguaggio più elevato a disposizione dell’umanità».Durante la settimana, si alterneranno incontri, sessioni di approfondimento e perfezionamento, masterclass e concerti serali, aperti al pubblico, che creano un prezioso spazio di dialogo tra i musicisti e rappresentano un’opportunità per una fitta interazione tra i partecipanti. L’ingresso al pubblico è libero.«Organizzare una masterclass - dichiara Alfonso Soldano -, per un qualsiasi direttore artistico, è solitamente un’operazione tesa ad offrire un ‘laboratorio’ di approfondimento specifico per i professionisti del domani. Questa culla del sapere, la masterclass, permette a me, in qualità di direttore artistico, la gratificante realizzazione di un obiettivo principale: avvicinare. L’avvicinamento è un concetto estremamente potente in ogni settore della socialità, come anche della cultura».La consigliera regionale Grazia Di Bari aggiunge: «Il Monastero di Colonna a Trani, con la sua atmosfera solenne e la bellezza architettonica, ospiterà il campus che segna un significativo scambio culturale tra la Cina e la Puglia. L'incontro tra la tradizione musicale cinese e quella pugliese arricchisce non solo il panorama artistico dei partecipanti, ma rafforza i legami tra due culture distanti, ma unite dal potere universale della musica, costituendo un’opportunità unica per i giovani talenti di arricchire la propria formazione in un contesto interculturale. Le Masterclass, tenute dal maestro tranese Alfonso Soldano del conservatorio “Piccinni” di Bari, dall’ucraina Olga Zdorenko del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e dalla cinese Jane Xie del Conservatorio di Shanghai, vedranno la partecipazione di giovani musicisti desiderosi di apprendere con l'opportunità di confrontarsi con tecniche esecutive diverse, esplorare repertori nuovi e arricchire la propria formazione in un ambiente stimolante. Questo scambio avrà un profondo impatto non solo sui partecipanti, ma anche sulla comunità locale che potrà assistere a concerti e performance frutto di questa collaborazione. Un esempio concreto di come la musica possa superare le barriere linguistiche e culturali, creando uno spazio comune di comprensione e rispetto reciproco.Questo evento a Trani, nel cuore della Puglia, dimostra ancora una volta come l'arte possa fungere da strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli».L'evento culminerà giovedì 29 agosto con una performance finale al Monastero di Santa Maria di Colonna (dalle ore 18:00) in cui i 17 talenti emergenti, selezionati e guidati da Alfonso Soldano, Jane Xie e Olga Zdorenko, dopo i serrati giorni di approfondimento e condivisione, avranno l’opportunità di esibirsi per celebrare l’interazione culturale realizzata durante l’intera settimana di studio. Un vero e proprio concerto di arrivederci aperto al pubblico con il coinvolgimento delle autorità nella logica di interscambio annuale estivo voluto dalla Fondazione Aldo Ciccolini, e di una progettualità volta a favorire lo sviluppo dell’iniziativa anche negli anni a venire, nello spirito costruttivo di una crescente interazione tra culture diverse.La Fondazione Aldo Ciccolini ETS con la seconda edizione del “Summer campus” continua a contribuire a promuovere uno scambio culturale internazionale, al fine di valorizzare giovani talenti, confermandosi un punto di riferimento per la formazione musicale in Italia, e trasformando Trani per una settimana intera in un centro dinamico di cultura. La Masterclass prevede infatti per lo studente più meritevole la possibilità di un concert tour in Italia. A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.