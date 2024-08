Volo Nesma Airlines da Bari a Catania, aereo perde pressione all'impianto idraulico e torna indietro

Si stima che un A320-200 sostitutivo marche SU-SKC continuerà il volo per Catania e poi per Sharm el Sheikh (Egitto) il giorno successivo, il 26 agosto 2024, con un ritardo di circa 26,5 ore. Per fortuna, l'aeromobile è riuscito ad atterrare senza alcuna conseguenza per i passeggeri, facendo comunque scattare un piano d'emergenza che ha visto schierare sulla pista i Vigili del fuoco della sede aeroportuale e del Comando provinciale.





L'aereo in questione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra a Bari circa 24 ore dopo l'atterraggio.

Nel dettaglio l’Airbus A320-200, registrato SU-NML, del volo NE-7131 da Bari diretto a Catania, stava decollando alle ore 18:04, dalla pista 25 di Bari quando l'equipaggio ha interrotto la salita a FL150 a causa di una perdita idraulica e ha deciso di tornare a Bari per un atterraggio sicuro sulla pista 25 circa 45 minuti dopo la partenza.