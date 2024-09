A Castellana Grotte 'La Corrida Show'

CASTELLANA GROTTE - È l’antesignano di qualsivoglia talent show che tuttora imperversano sul piccolo schermo grazie alla capacità di intercettare quell’irrefrenabile voglia di celebrità, quel quarto d’ora di notorietà che, per dirla alla Andy Warhol (il padre della Pop Art), prima o poi spetta a tutti. Sin dal suo debutto radiofonico risalente ad oltre 55 anni fa, “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” – felicissima intuizione dei fratelli Corrado e Riccardo Mantoni e di Luciano Rispoli che a più riprese ha divertito milioni di telespettatori – è sinonimo di divertimento spontaneo, di genuino confronto con lo spietato pubblico in grado di attribuire agli aspiranti artisti sia sinceri applausi che fragorosi fischi ed altri sgradevoli rumori di vario genere.A Castellana Grotte, sin dal 1992, “La Corrida Show – Dilettanti alla ribalta” è la perfetta trasposizione live dello spettacolo televisivo, uno show di talenti che in ogni edizione vede protagonisti mediamente una quindicina di concorrenti talentuosi che si esibiscono in canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi e che prosegue in un imperituro successo iniziato con la prima edizione che all’epoca fu organizzata e presentata (ieri come oggi) da Pino Recchia in collaborazione con staff Saturno 2 Dance e con il patrocinio della Pro Loco e della Vetrina “Giacomo Barbieri”. Da allora sono trascorsi più di trent’anni di successi che hanno reso “La Corrida Show” l’evento regionale del settore più ricercato dai concorrenti che riconoscono alla struttura organizzativa serietà, competenza e professionalità. Esattamente come nel format tradizionale, a giudicare le esibizioni sarà il pubblico che tradizionalmente gremisce i posti disponibili in platea, pronto ad esprimere con sincerità il proprio gradimento con scroscianti applausi o il disappunto con fischi, colpi di mestoli di legno sulle pentole o producendo qualsiasi rumore molesto con vari oggetti.La macchina organizzativa della produzione della 32a edizione de “La Corrida Show – Dilettanti alla ribalta”, in programma domenica 15 settembre 2024 in Villa Comunale “Gianvito Tacconi” con la direzione artistica e conduzione sempre curata Pino Recchia ed evento conclusivo di “Piazze d'Estate 2024” a Castellana Grotte, «In trent’anni – afferma Pino Recchia – abbiamo presentato più di 500 concorrenti e conosciuto più di 8000 aspiranti concorrenti, e buona parte si esibiva per la prima volta su un palco ma soprattutto davanti un pubblico agguerrito. Siamo davvero orgogliosi di poter continuare questo percorso grazie anche alla volontà del comune di Castellana Grotte e siamo grati all’intero settore comunale dei servizi sociali nonché all’assessore Davide Sportelli per aver colto l’importanza di continuare ad offrire uno show esilarante e di grande inclusione e impatto sociale».335.8271953, ref. Pino Recchiapagina Facebook “lacorridashow”