A Cerignola la musica dei Modena City Ramblers per il “Radici Rock Fest”

CERIGNOLA(FG) - La musica dei Modena City Ramblers al “Radici Rock Fest” in programma a Cerignola sabato 21 settembre 2024 come occasione per favorire un momento di partecipazione e riflessione della comunità su tematiche sociali e di antimafia. La cooperativa sociale Altereco, nell’ambito del progetto “Radici Rock Fest” sostenuto dal bando Cultura del Comune di Cerignola e in partnership con SPI CGIL di Foggia, Libera Foggia Associazioni nomi e numeri contro le mafie, organizza sabato 21 settembre 2024, a partire dalle ore 21.30 presso piazza Duomo un festival contro le mafie che sarà scandito da diversi momenti musicali: Open act dj set Rumori di fondo (Kombact- rock); e alle 22.00 il concerto dei Modena City Ramblers nell’ambito del tour “1994 Riportando tutto a casa 2024”. «Si tratta di una band che segna le tappe di una generazione, come quella dei fondatori di Altereco il cui impegno nasce dagli stimoli musicali e cinematografici de “I 100 passi”, quelli percorsi da Peppino Impastato per urlare alla città il suo “No alla mafia”. La prima edizione del “Radici Rock Fest” _festival contro le mafie – spiegano gli organizzatori - nasce per stimolare l’inclusione e la partecipazione della collettività a momenti ricreativi senza dimenticare l’importanza del messaggio antimafioso che la nostra comunità sente il bisogno di comunicare».

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i trent’anni anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di quaranta date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Ora la band sarà a Cerignola con il loro tour celebrativo dei trent’anni anni di carriera “1994 Riportando tutto a casa 2024”, come il titolo del loro album pubblicato nel 1994.