A Taranto 'Scuola in Festa'

TARANTO - Anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha partecipato questa mattina al primo appuntamento di “Scuola in Festa”, la lodevole iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale “Tutto intorno a noi” con cui si vuole dare il benvenuto ai piccoli alunni delle prime classi degli Istituti primari e secondari di 1° grado. Programmato in sei differenti scuole cittadine, l’evento (che è patrocinato anche dal Comune di Taranto) ha fatto registrare la sua prima tappa nell’IC Sandro Pertini che ha sede al quartiere “Paolo VI”. Si è trattato davvero di una grande festa con animazione, giochi e tanta musica che sono serviti a divertire i numerosi bambini che vi hanno partecipato e a far iniziare l’anno scolastico in modo spensierato ed allegro. A portare i saluti del sindaco ai piccoli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Università ed Edilizia Scolastica, Désirée Petrosillo, che ha inteso formulare il proprio plauso all’iniziativa che ha in Michele Elmo, dell’APS “Tutto intorno a noi”, il suo ideatore. “Quello odierno è stato un momento entusiasmante -ha dichiarato l’assessore-. Aver reso meno austero il primo giorno di scuola per tantissimi bimbi organizzando un momento di incontro gioioso è stato importantissimo. La scuola deve essere vista e vissuta non solo come un luogo in cui si studia, si cresce e si apprende il sapere, ma anche dove si socializza, dove si coltivano sentimenti e dove si fanno le prime amicizie, magari proprio quelle che ti accompagneranno per tutta la vita.”