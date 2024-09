Castellana Grotte, domenica 15 settembre l'open day 'Gioca con noi, non stare a guardare!' del Gruppo Scout AGESCI

CASTELLANA GROTTE (BA) - Domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30 nella Villa Comunale Tacconi nei pressi dello chalet e tra le aiuole, il Gruppo Scout AGESCI Castellana Grotte 1 racconta i suoi 100 anni di storia alla cittadinanza castellanese con un evento "Open Day", dal titolo: "Gioca con noi, non stare a guardare!"; con testimonianze, mostra di foto, ambientazioni Scout, giochi, canti, raccolta preiscrizioni e tanta, tanta allegria. - Domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30 nella Villa Comunale Tacconi nei pressi dello chalet e tra le aiuole, il Gruppo Scout AGESCI Castellana Grotte 1 racconta i suoi 100 anni di storia alla cittadinanza castellanese con un evento "Open Day", dal titolo: "Gioca con noi, non stare a guardare!"; con testimonianze, mostra di foto, ambientazioni Scout, giochi, canti, raccolta preiscrizioni e tanta, tanta allegria.





Sarà l'occasione per ricordare i trent'anni di attività continuativa sul territorio (1994-2024) e i primi 100 anni dalla prima apertura del gruppo castellanese, terzo gruppo ASCI della Puglia nel 1924.





Start ore 9 con la musica della Banda Castellana Grotte e i piccoli allievi di Bimbi in Banda che accompagneranno gli scout anche nel momento dell'alzabandiera in forma solenne, con ritualità e rigore tipico. Si prosegue alle ore 10 con i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento; dei responsabili regionali e zonali AGESCI; le testimonianze direttive indirette di chi ha attivamente fatto parte del gruppo scout cittadino castellanese tra le diverse generazioni nel 1924,1962 e 1994, a seguire momenti ludici ed esplorativi tra le attrezzature e equipaggiamenti scout. A presiedere il momento solenne della Celebrazione Eucaristica alle 11:00, sarà Don Giovanni Amodio, arciprete della nostra città e Assistente ecclesiastico del Gruppo scout Castellana Grotte 1. Durante la mattinata a supportare l'organizzazione ci saranno i membri di alcuni gruppi limitrofi (Putignano 1 e Converaano1 ) il MASCI Castellana Grotte 1 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), Il Centro Studi San Giorgio di Taranto. Durante il corso della mattinata sarà possibile partecipare alle preiscrizioni al Gruppo scout AGESCI Castellana Grotte 1 per bambini, giovani e adulti dagli 8 anni in su.





Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla mattinata gioiosa, un invito esteso in particolare modo a chi ha sempre visto lo scoutismo da lontano e quanti negli anni hanno fatto parte o sostenuto direttamente ed indirettamente il gruppo scout castellanese.