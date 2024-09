Al via la 'Mediterranean Fashion Week' con il fashion che si mescola alla grande arte culinaria e 205 ospiti da tutto il mondo

Prende il via la Mediterranean Fashion Week, che si svilupperà in quattro giornate, da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2024, in luoghi caratteristici del Salento come Copertino, Acquarica-Presicce e Santa Maria di Leuca. Un format, ideato da Marianna Miceli e proposto da Mad Mood, che attraverso la presenza di quasi 30 designer porterà in passerella lo stile di circa 20 stati, con un totale di 250 ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Prende il via la Mediterranean Fashion Week, che si svilupperà in quattro giornate, da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2024, in luoghi caratteristici del Salento come Copertino, Acquarica-Presicce e Santa Maria di Leuca. Un format, ideato da Marianna Miceli e proposto da Mad Mood, che attraverso la presenza di quasi 30 designer porterà in passerella lo stile di circa 20 stati, con un totale di 250 ospiti provenienti da ogni parte del mondo.





La particolarità dell’evento si basa sull’unione del campo della moda a quello dell’arte culinaria di alto livello, che porterà non solo all’assegnazione dell’International Fashion Award, ma anche dell’International Chef Award. Nella stessa manifestazione sarà presentato ufficialmente, per la prima volta, il tessuto fatto con polvere di diamanti, si terrà il Woman Fashion Talent Award, che vedrà le donne della moda e dell’imprenditoria italiana e straniera al fianco di giovani talenti ai quali verranno conferite borse di studio in denaro, e verrà avviata l’associazione "A Woman For Women", in collaborazione con Carol Cordella, direttrice dell'Istituto Cordella, che insegnerà a donne vittima di violenza l’arte sartoriale, la quale diventa strumento di reinserimento sociale.





L'amicizia tra i popoli è il network che prenderà vita tra i vari Stati, con il coinvolgimento di 30 fashion blogger, 10 chef internazionali e 20 food buyer mondiali. L'evento sarà seguito da Andrea Garmendia, con il suo programma televisivo dedicato alla moda, racconterà la manifestazione concentrandosi su cibo e territorio, in onda sulla tv argentina; anche la tv americana FNL seguirà l'intero evento nel suo svolgersi.





Quattro giorni in cui si susseguiranno sfilate di Alta Moda con l’International Fashion Award, lo Show Cooking & Wine Tasting a cura di Cantina Schola Sarmenti e l'International Chef Award in cui protagonista sarà la cucina gourmet con la presentazione e preparazione di piatti unici come le pietanze a base di carne di zebra e coccodrillo preparati dalla chef ruandese Simba Rose Marie Louise.





Si parte giovedì 12 settembre, in Piazza Castello a Copertino, alle ore 20, per poi proseguire venerdì 13 settembre, alle ore 20, in Piazzetta Villani, Colonna Sant’Andrea ad Acquarica- Presicce. Sabato 14 settembre, presso Villa Meridiana di Santa Maria di Leuca, alle 13, oltre allo Show Cooking & Wine Tasting e l'International Chef Award, si terrà l’Indonesian Coffe Tasting, con gli omaggi dell’Ambasciata Indonesiana, mentre alle 20, presso il Messapia Resort, ci sarà il Dinner Gala al quale seguirà un altro momento importante dedicato alla moda con il Woman Fashion Talent Award. Domenica 15 settembre, al Samarinda Beach Club, alle 13, lo Show Cooking & Wine Tasting con la Cantina Schola Sarmenti, seguito dall' International Chef Award, e alle 20 previsto il Fashion Show con diverse firme dell’Alta Moda. La kermesse si chiuderà lunedì 16 settembre con il Boat Closing Party previsto per le 11 a Santa Maria di Leuca.





Partner ufficiali: FNL Network, Caroli Hotels, Roverhair, Alexander Leuca, Savannah Delights, Messapia Hotels &Resort. L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Copertino, Acquarica-Presicce e di Inner Wheel Club Di Tricase - S.M. Di Leuca.