ALFest, al via col botto. E il Premio Oscar Kundo Koyama esalta la Puglia

LECCE - Ieri sera, il Multisala Massimo di Lecce ha ospitato l'inaugurazione della seconda edizione di ALFest, il Festival del cinema, della musica, della cooperazione internazionale e delle tendenze provenienti dall'Estremo Oriente. L'evento ha attratto un pubblico numeroso, con la sala cinematografica riempita in ogni ordine di posto per assistere alla prima europea di *"How to make millions before grandma dies"*, il film thailandese che ha registrato il maggior incasso di sempre in Asia, Australia e Nuova Zelanda.

La prima giornata del Festival ha visto come protagonista Kundo Koyama, celebre sceneggiatore giapponese premiato con l’Oscar per il film *"Departures"*. Sul palco del Multisala, Koyama ha espresso il suo amore per la Puglia, dichiarando: "Ammiro la Puglia, promuoverò il fascino di questa terra. Le città pugliesi sono bellissime". Ha poi aggiunto una curiosa analogia: "La Puglia è il tacco dello stivale d’Italia. In Giappone, il tacco è la parte del piede che sorregge il peso maggiore. Così possiamo dire che la Puglia è il luogo che sostiene il peso dell’arte e della cultura italiana".

L'ideatrice di ALFest, Cristina Massaro, ha descritto il festival come un’esperienza "terapeutica e totalizzante". "ALFest non è né casa né lavoro, ma un piccolo spazio sereno che apre a nuovi orizzonti", ha affermato, ringraziando chi l'ha sostenuta in questa avventura ricca di passione.

L’assessora regionale alla Cultura, Viviana Matrangola, ha sottolineato l'importanza di eventi come ALFest per la crescita culturale del territorio: "Siamo pronti a sostenere le imprese culturali che sanno fare del cinema un ponte per superare barriere e pregiudizi, diventando un’occasione d’incontro".

Il programma di domenica 15 settembre

Il festival si concluderà domenica 15 settembre al Multisala Massimo con una ricca programmazione che prevede la proiezione di sei film. Tra questi, spicca l'attesissima anteprima europea di *"Il Matrimonio di Natsume Arata"*, basato sul manga *Natsume Arata no Kekkon*, una vera chicca per gli appassionati di cultura pop giapponese e cosplay. La proiezione avrà luogo alle 20:45.

La trama segue Arata Natsume, che si finge interessato a sposare l’assassina seriale Shinju Shinagawa per ottenere informazioni utili a risolvere il caso, ma la situazione si complica quando Shinju inizia a prendere sul serio la proposta.

La giornata prenderà il via alle 10:15 con *"Le avventure di una coccinella"*, un'animazione del regista cinese Ding Shi. La storia segue la coccinella Rube, che, con l’aiuto della libellula Master Water, cerca di scappare dalla serra in cui vive per raggiungere il mitico Golden Canyon.

Alle 11:45 sarà la volta de *"I cacciatori dei tesori – La perla dei mari del Sud"*, diretto da Xiang He Sheng e Xiang Qiu Liang. Il film racconta l'avventura di Hubai, un pescatore che, durante una battuta di pesca, ritrova un oggetto appartenente a una civiltà misteriosa.

Nel pomeriggio, alle 15:45, il pubblico potrà assistere a *"Good Job"*, diretto da Hwang Dong-seok. Il protagonista Jin, uno studente vittima di bullismo, vede la sua vita cambiare quando diventa il protetto di un gangster.

Alle 17:45, verrà proiettato *"Rose Samurai 2"*, il secondo capitolo della saga diretta da Hidenori Inou, che narra le imprese del guerriero Goemon alle prese con intrighi e battaglie tra regni in guerra.

A chiudere il festival sarà *"A Man of Reason"*, di Hur Jin-ho, alle 20:45. Il film racconta il conflitto tra due fratelli, un avvocato e un medico, che si trovano a dover affrontare questioni morali che mettono alla prova la loro integrità.

L’ALFest gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese, ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.