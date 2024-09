Bari, il presidente Emiliano al Convegno annuale nazionale dei Cavalieri del Lavoro: “Con le nuove tecnologie la Regione punta a costruire una nuova idea delle professioni”

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha portato questa mattina il suo saluto istituzionale al convegno annuale della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, al teatro Petruzzelli di Bari, dal titolo “Il futuro del lavoro: demografia, tecnologia e formazione”.“Oggi abbiamo accolto i Cavalieri del Lavoro italiani nel teatro Petruzzelli di Bari per parlare dell'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro - ha dichiarato Emiliano -. Si rischia da un lato di dovere improvvisamente cambiare la propria azienda, la propria vita, il proprio modo di studiare, il proprio modo di scrivere, il proprio modo di conoscere le notizie e di utilizzarle ai fini della propria attività. Dall'altra parte c’è l'opportunità straordinaria di realizzare i propri obiettivi con maggiore precisione e con maggiore economicità. L’impatto delle nuove tecnologie sulle politiche del lavoro può e deve essere un compito della Regione Puglia, che intende costruire un’idea diversa del lavoro. Si tratta di capire, per esempio, se sarà ancora necessario in futuro lavorare in una fabbrica, o in un ufficio tutti raggruppati, o se sarà possibile lavorare in casa e vedersi di persona solo quando è assolutamente necessario. Prevedere il futuro, in questo ambito, è assolutamente necessario e la Puglia si vuole proporre come un luogo dove la previsione del futuro è più facile anche grazie alle energie che i giovani pugliesi stanno mettendo in campo”.Il presidente Emiliano ha concluso annunciando che “tra breve, sempre al Petruzzelli, ci sarà una riunione di mille giovani che si stanno impegnando nello studio della Intelligenza Artificiale. E chissà che succederà nel futuro del lavoro, ma anche nelle nostre vite”.