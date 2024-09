Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Puglia

BARI - A partire dalle ore 20:00 del 17 settembre 2024 e per le successive 24 ore, la regione Puglia sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni da sparse a diffuse. Le piogge potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, con accumuli pluviometrici che varieranno da deboli a moderati.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la regione. L'avviso rimarrà in vigore fino alle ore 20:00 del 18 settembre 2024.

Le aree interessate potrebbero vedere un rapido peggioramento delle condizioni meteo, con temporali intensi e potenziale rischio di smottamenti o allagamenti nelle zone più vulnerabili. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone costiere e collinari.

Raccomandazioni per i Cittadini

Prestare attenzione a possibili allagamenti nelle aree urbane e a eventuali frane nelle zone più a rischio.

Evitare l'uso di veicoli durante le fasi più intense dei temporali e in caso di strade allagate.

Rimanere aggiornati sui bollettini meteo e sulle comunicazioni delle autorità locali.

Si invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e a mantenere comportamenti prudenti per evitare situazioni di pericolo.