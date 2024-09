Bari, la community di Leroy Merlin pulisce il lungomare di Torre Quetta in occasione del World CleanUp Day

BARI – Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, rinnova anche quest’anno il proprio impegno per l’ambiente e aderisce al World CleanUp Day. L'iniziativa globale, promossa dall'ONG Let’s Do It, ogni anno coinvolge decine di migliaia di volontari in tutto il mondo per combattere l'inquinamento da rifiuti abbandonati.A Bari, nella giornata di sabato 21 settembre, i negozi Leroy Merlin di Bari, Casamassima e Santa Caterina, in collaborazione con l’Associazione Mondo Migliore Bari e il Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità, invitano collaboratori, clienti e cittadini a partecipare alla passeggiata ecologica lungo il lungomare di Torre Quetta fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro.L’appuntamento per tutti coloro che desiderano prendere parte all’iniziativa è fissato per sabato 21 settembre dalle 9.30 alle 12.30. Ai seguenti link sono disponibili maggiori dettagli sull’iniziativa e sulla modalità di iscrizione:L’edizione dello scorso anno ha visto il coinvolgimento di 46 negozi Leroy Merlin e circa 1.500 persone tra collaboratori, clienti e cittadini di oltre 50 comuni italiani, che si sono impegnati nella pulizia di parchi, spiagge, rive di fiumi e laghi, dando vita a una maratona collettiva di sostenibilità che si è concretizzata con un totale stimato di oltre 60 tonnellate di rifiuti raccolti."Il World CleanUp Day non è solo un’occasione per ripulire i nostri parchi dai rifiuti, ma un invito collettivo a riflettere sulla responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti del territorio. È un momento per prendere coscienza dell'importanza delle azioni individuali e della loro capacità di generare un impatto positivo sulla collettività. Con iniziative come questa, Leroy Merlin conferma il proprio impegno verso la sostenibilità, traducendo i propri valori in gesti concreti a beneficio dell'ambiente e delle comunità locali”, ha commentato Barbara Casartelli, Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia."Insieme possiamo preservare la bellezza del nostro pianeta e garantire un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni future. In occasione del World Cleanup Day, in tutta Italia, ci mobiliteremo per ripulire i nostri territori. Importante la collaborazione con il volontariato aziendale, che ci permetterà di rafforzare il nostro impegno e ampliare il nostro impatto. Ogni piccolo gesto conta. Fai spazio alla vita”. A dirlo il Presidente di Let's Do It! Italy, Vincenzo Capasso.