Apertura anno scolastico, Emiliano e Leo a Guagnano e Salice Salentino: 'Ringrazio la scuola pubblica che incarna i principi di uguaglianza e libertà'

BARI - È presso l’Istituto Comprensivo di Guagnano e Salice Salentino, in provincia di Lecce, che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme all’assessore alla Formazione, Lavoro, Scuola e Università, Sebastiano Leo, ha rivolto il suo messaggio di auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico a tutti gli studenti pugliesi.La cerimonia inaugurale si è svolta nella mattinata presso le sedi scolastiche di Guagnano e Salice Salentino, dove, per la prima volta, tutti i nuovi iscritti indosseranno un grembiulino bianco e verde. Questa iniziativa, promossa dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili del Comune di Guagnano, ha l’obiettivo di promuovere il rispetto delle diversità e combattere gli stereotipi.Durante il suo intervento, Emiliano ha sottolineato l'importanza di sostenere le istituzioni scolastiche e i comuni coinvolti. “Sono qui - ha dichiarato il presidente - per incoraggiare il dirigente scolastico e i consigli comunali a esercitare il coraggio e la libertà nel trovare soluzioni adatte, sempre in accordo con le famiglie. È stato un inizio di anno scolastico non facile a causa delle polemiche sui grembiulini, ma l’impegno per preparare le scuole è stato grande e appassionante". Emiliano ha poi espresso la sua gratitudine alla scuola pubblica, definendola “l'incarnazione del principio di uguaglianza, laica, multietnica e multireligiosa, che rispetta le opinioni di tutti e chiede solo il rispetto delle leggi”. Ha concluso augurando a tutti, dagli studenti agli insegnanti, un anno scolastico ricco di soddisfazioni e crescita.All’inaugurazione erano presenti anche il dirigente dell’istituto, Michele Serra, i sindaci di Guagnano e Salice Salentino, rispettivamente Francois Imperiale e Mimino Leuzzi, insieme al personale scolastico, genitori, e rappresentanti delle autorità civili e religiose.L’assessore Sebastiano Leo ha descritto l’iniziativa come una "piccola rivoluzione gentile" che promuove il rispetto reciproco e l’abbattimento degli stereotipi. “Sono convinto che i nostri bambini e bambine siano già liberi da queste barriere, e che la scuola sia il luogo in cui imparano a esprimere la loro personalità. Questo passo avanti nel rispetto delle differenze è fonte di arricchimento per tutti noi". Ha poi concluso esprimendo il suo ringraziamento agli insegnanti e al personale scolastico, il cui lavoro incessante educa all’inclusione e alla libertà, augurando infine un buon anno scolastico a tutti gli alunni.L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sui valori fondamentali della scuola pubblica, che rimane al centro della formazione e dello sviluppo personale dei giovani.