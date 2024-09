Azzena: online il videoclip del brano 'Ci pensi mai', tratto dalla colonna sonora del film 'Amici per caso'

E’ online il videoclip di ‘’CI PENSI MAI’’ (Reset Production srl, distributed by Warner Music Italy) il nuovo brano del cantautore AZZENA tratto dalla colonna sonora del film ‘AMICI PER CASO’ del regista Max Nardari. ‘Ci pensi Mai’ è scritto da Daniele Azzena in collaborazione con Elya Zambolin, mix e mastering sono a cura di Fabrizio Cit Chiapello.

Azzena spiega così il nuovo brano: ‘’Ci pensi mai nasce in seguito alla proposta di far parte del film ‘’Amici per caso”, scritta in collaborazione con il mio coautore Elya Zambolin. Subito dopo aver saputo come fosse la trama, abbiamo iniziato a comporre il brano, che è nato in due ore. Ci siamo ispirati il più possibile al significato del film, cercando di creare una sonorità che potesse stare bene con quel tipo di commedia Italiana. La canzone racchiude più significati: parla di quanto la vita da un momento all’altro possa cambiare, pregiudizi, schemi mentali possono essere superati e si può imparare dal prossimo e dalle esperienze che casualmente ci capitano. A volte, soprattutto in una storia d’amore, vogliamo troppo, non c’è comprensione o abbiamo idee diverse, felicità rivali, appunto come scritto nel testo. Ma quando sappiamo essere comprensivi aprendoci all’altro, buttando giù il muro di dubbi, incertezze e abbiamo più chiaro il senso della vita, riconoscendo anche gli sbagli, possiamo imparare cos’ è la felicità e a vivere bene amandoci’’.

Amici per Caso: La trama vede protagonisti Pietro, rozzo e maschilista, e Omero, ragazzo gay, serio e raffinato, che il destino porta a condividere lo stesso tetto. Pietro, infatti, si ritrova da un giorno all’altro a essere messo alla porta da Lolly, la fidanzata, stufa di essere relegata in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Anche Omero viene allontanato dall’amore della sua vita, Andy, quando tentenna davanti alla richiesta di matrimonio di quest’ultimo. E quando Omero è costretto a trovare un coinquilino per una casa troppo impegnativa economicamente, ecco che inizia la convivenza con Pietro. In una battaglia quotidiana contro pregiudizi e omofobia. Cosa succederà ai due ‘amici per caso’?

Una commedia frizzante e divertente, distribuita da Adler Entertainment, pronta a sfidare le discriminazioni di genere, che vede nel cast Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Marina Suma, Giorgio Belli, Daniel Mcvicar e la partecipazione straordinaria di Jean Michel Byron.