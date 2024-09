Disservizi nel trasporto pubblico FSE sulla tratta Locorotondo-Putignano-Martina-Fasano: Scatigna (FdI) lancia l’allarme

BARI - Continuano i disservizi sulla tratta ferroviaria Locorotondo-Putignano-Martina Franca-Fasano gestita da Ferrovie Sud Est (FSE), suscitando l’esasperazione degli utenti. Tommaso Scatigna, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua preoccupazione in merito, sottolineando come la situazione stia diventando insostenibile.

"Gli utenti sono esasperati", afferma Scatigna, riferendosi alle frequenti soppressioni delle corse e alla mancanza di posti sufficienti per garantire il trasporto a tutti gli abbonati. "Spesso i mezzi non passano neanche dai punti di prelievo dei passeggeri, lasciando studenti e pendolari senza alternative".

La situazione è particolarmente critica per gli studenti, che rischiano di non arrivare a scuola o di essere costretti a ricorrere a mezzi privati. Scatigna ha chiesto un'audizione urgente in V Commissione Trasporti, coinvolgendo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, e l'amministratore delegato di FSE, Giorgio Botti. "La penuria di bus costringe i passeggeri a viaggiare ammassati, con evidenti rischi per la sicurezza", aggiunge.

Scatigna critica anche la gestione del servizio durante i mesi estivi, che avrebbero dovuto essere utilizzati per pianificare e risolvere le criticità in vista dell’inizio dell’anno scolastico. "Ci troviamo di fronte all'ennesima emergenza", conclude, sollecitando un intervento urgente per restituire dignità e un servizio adeguato a tutti i pendolari che continuano a pagare per un trasporto inefficiente.