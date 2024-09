Poggio Imperiale, 'Giochi senza barriere' sulla scacchiera di piazza Imperiale

POGGIO IMPERIALE - A Poggio Imperiale venerdì 6 settembre 2024 tornano i “Giochi senza barriere” sulla scacchiera più grande d’Europa, quella che dà vita alla suggestiva pavimentazione di piazza Principe Imperiale. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Medtraining che nel piccolo centro dell’Alto Tavoliere porta avanti una serie di progetti legati ai temi della disabilità, dell’inclusione sociale, dell’accoglienza dei migranti, del contrasto alle forme di sfruttamento. Tra questi, il Polo per l’Autonomia presso il Centro Diurno per persone con disabilità “Cuore con le ali”, di proprietà dell’A.S.P. “Castriota e Corroppoli”, che ha l’obiettivo di promuovere l’indipendenza e l’inclusione sociale di persone non autosufficienti e/o con disabilità.Con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale, quindi, è stata organizzata una manifestazione aperta a tutta la comunità, con un’attenzione particolare per i più piccoli e per le famiglie dei ragazzi che stanno partecipando alle attività estive, che sarà scandita da diversi momenti di ludici e di divertimento con la finalità di favorire l’incontro, lo scambio, la conoscenza, abbattendo – appunto – le barriere culturali, sociali, linguistiche. Il ritrovo, quindi, è presso piazza Principe Imperiale alle ore 18.00 con i saluti da parte di Alessandro Liggeri, sindaco di Poggio Imperiale, Vittorio Presutto, presidente dell’A.S.P. “Castriota e Corroppoli”, Carmine Spagnuolo, presidente di Medtraining.Si parte con i “Giochi in scacchiera”, che vedrà i partecipanti coinvolti in una serie di attività psico-motorie con acqua, cerchi, corsa e così via. Alle ore 19.30 è la volta de “La tenda delle fiabe” a cura di Rossella Giovanditti, che trascinerà piccoli e grandi con letture emozionanti e partecipate. Alle ore 20.30 ci sarà un momento di degustazione a cura della cooperativa Ortovolante che farà conoscere i prodotti presenti tra gli scaffali di “centonove/novantasei”, la bottega che a Foggia in piazza Cavour n. 3 vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Il “Polo per l’autonomia” è finanziato attraverso la Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR). Per info: cuoreconleali@reteoltre.it – 0882.304106 - 345.7458173.