Bari dice addio al multisala Ciaky: chiude dopo 8 anni di attività

BARI - Bari perde uno dei suoi punti di riferimento per il cinema. Dopo otto anni di attività, il cinema multisala Ciaky del quartiere San Paolo ha ufficialmente chiuso i battenti. L'ultimo film proiettato è stato "Cattivissimo me 4" a fine agosto. Da allora, il sito web e l'app del cinema non mostrano più alcun palinsesto, segnando la fine di un'esperienza che aveva portato innovazione e intrattenimento nella città.

Aperto nel 2016, il Ciaky contava 9 sale (inclusa una sala VIP con 32 poltrone), offrendo 1300 posti totali e un parcheggio sotterraneo. Dotato delle ultime tecnologie audiovisive, come il sistema Sony digital 4K e l’audio Dolby Atmos, il cinema era considerato ultramoderno e aveva trovato spazio anche come luogo di feste per bambini.

Nonostante il successo iniziale, il Ciaky ha dovuto affrontare sfide sempre più difficili. La crisi del settore cinematografico, unita agli elevati costi di gestione e alla mancanza di sostegno, ha portato alla decisione di chiudere. Una perdita significativa per il quartiere San Paolo e per l’intera comunità barese.