Grande Fratello 2024, per i bookmakers sarà una vittoria “a due”

Al via la nuova edizione del Grande Fratello. Ieri sera i nuovi concorrenti hanno fatto il proprio ingresso nella casa più spiata d’Italia. Non sono mancate le sorprese negli studi televisivi di Cinecittà visto che il presentatore Alfonso Signorini, ha annunciato ai telespettatori la prima squalifica dal reality.

Il primo protagonista in negativo è infatti Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island, squalificato per un commento omofobo pubblicato qualche giorno fa sulla sua pagine Instagram. Un gesto che non è passato inosservato ai direttori dei lavori. “[…] Lino si è scusato, ha mostrato rammarico sincero ma questi contenuti non offendono solo la comunità gay, ma offende tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset, di Endemol e per questo motivo non entrerà nella Casa”, il commento di Signorini.

Stando alle quote dei bookmakers le principali favorite per la vittoria finale del Grande Fratello sono l’ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi, e la ballerina e showgirl, nonchè ex velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, entrambe quotate a 4.00.

Alle loro spalle troviamo Tommaso Franchi (7.00), l’attore e conduttore televisivo Luca Calvani (9.00), il celebre ballerino, coreografo e volto noto della tv italiana Enzo Paolo Turchi (11.00), Iago Garcia (11.00) alias Olmo Mesia de Il Segreto, Javier Martinez (11.00), Yulia Naomi Bruschi (11.00).

Più staccati Michael Castorino (16.00), il Thorne Forrester di Beautiful, Clayton Norcross (21.00), Ilaria Clemente (21.00), Luca Giglioli (21.00), la modella brasiliana ed ex concorrente di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi Helena Prestes (26.00) e l’attrice ed ex modella statunitense naturalizzata italiana Clarissa Burt (31.00).