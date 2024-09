Bisceglie, presentato con successo il primo romanzo di Graziella De Cillis

BISCEGLIE -È stato presentato con successo giovedì 19 settembre 2024 il romanzo d'esordio dal titolo Raccontami del Vento (Edizioni Giuseppe Laterza, 2024) della scrittrice biscegliese Graziella De Cillis in una conferenza che ha gremito le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. L'evento, promosso dal Presidio del Libro-Circolo dei Lettori di Bisceglie, insieme a Comune di Bisceglie, Universo Salute - "Opera Don Uva”, Isolachenonc'è e CompagniAurea, inserito nella rassegna #pugliachescrive, è stato moderato dalla scrittrice Maria Giulia Dell'Olio.Durante l'incontro si sono alternati i contributi in musica di Marzia Pedone, direttrice di New Chorus, le video-proiezioni di Francesco Cassanelli e Gianmaria Comito, e le letture a cura della CompagniAurea aps con la voce dell'attrice Lucia Colamartino. Sono anche intervenuti l’editore Giuseppe Laterza e la professoressa Rosa Leuci.Il volume tratta la storia d'amore di due artisti, una poetessa e un pianista: «So che questo libro può stordire - dichiara Graziella De Cillis - perché scritto col cuore, con i sentimenti che la vita ha scatenato, l’abilità è saperli cogliere nella loro essenza più pura, nei versi che vengono fuori senza ritegno. La poesia è ciò di più liberatorio esista, il poeta dà voce a quello che ognuno vorrebbe dire, ma non lo fa forse per paura, per remore o educazione, tutto sta ad esprimersi nella maniera giusta. Questo è il suo compito, raccontare alla mente ciò che sente il cuore». Graziella De Cillis ha già pubblicato le raccolte in versi Maree (2021) ed Emozioni in Rosso (2023).