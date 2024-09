Brindisi, Fiorella Mannoia il 7 novembre al Nuovo Teatro Verdi

- La New Music Promotion è entusiasta di annunciare un evento imperdibile: Fiorella Mannoia si esibirà al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il prossimo 7 novembre alle 21.00. Dopo l'enorme successo della tournée estiva "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", che ha registrato il tutto esaurito in ogni data, la celebre cantante italiana prosegue il suo emozionante viaggio musicale in una cornice più intima e raccolta: i teatri.