Nuova direttrice Castel del Monte, gli auguri dell’arch. Maria Picccarreta all’arch. Campanile

BARI - “Rivolgo, insieme ai colleghi del Segretariato, i più sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro all’arch. Donatella Campanile per il suo nuovo incarico” - dichiara l’arch. Maria Piccarreta, Segretario regionale del Ministero della Cultura Puglia -. “Negli anni trascorsi al Segretariato ha dimostrato grande professionalità e passione per il suo lavoro e sono certa che saprà affrontare questa importante e bella sfida alla guida di Castel del Monte con lo stesso spirito di servizio. Si tratta del castello più famoso della Puglia e di uno dei monumenti italiani più conosciuti e amati nel mondo. La nuova direttrice ha tutte le qualità per portare questo gioiello storico - artistico, patrimonio dell’Unesco, a nuovi e importanti traguardi”.