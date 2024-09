Castellana Grotte, torna Start Today: la fabbrica della canzone d’autore che mette in luce i talenti pugliesi

CASTELLANA GROTTE - Lunedì 9 settembre 2024, ore 20:30 - Villa Comunale Tacconi, Castellana Grotte (BA) Sarà la conclusione di giornate fatte di tanto lavoro, entusiasmo e creatività, e sarà una serata di grande musica come tutte quelle organizzate dall’associazione musicale “Nino Rota”, associazione identitaria di un territorio – quello di Castellana – ricco di appassionati di musica e di artisti pronti all’innovazione. Lunedì 9 settembre 2024, alle 20:30 nella Villa Comunale Tacconi di Castellana Grotte si terrà la serata/concerto conclusiva dell’ottava edizione di “Start Today”, la fabbrica della canzone d’autore che mette in luce i talenti pugliesi e che costituisce una porta per il futuro per tutti quelli che intendano avvicinarsi alla musica da professionisti. Diverse giovani band si mettono in gioco imparando a comporre brani originali, durante una full immersion con esperti del settore e seguiti da un tutor o una tutor di fama nazionale, quest'anno la cantautrice Erica Mou.Si tratta del secondo evento organizzato dall’Associazione per celebrare il 40ennale, un evento che vedrà sul palco anche Erica Mou.Sarà lei, insieme con la Start Today Band composta da alcuni docenti dell’Associazione “Nino Rota” (Giuseppe Camicia alla chitarra, Luca Gammariello alla tastiera, Verio Colella al basso e Oscar Marino alla batteria) a chiudere la serata dopo l’esibizione delle 3 band iscritte al concorso.Le band che si sono iscritte all’ottava edizione del Workshop di songwriting “Start Today” sono state seguite da Donato Cellaro, Lory Coletti e Vito Indolfo.Con loro, e con la tutor, hanno avuto modo di vivere una esperienza unica, fatta di tanta tecnica, ma anche di improvvisazione, di lezioni che li hanno portati fuori dall’ambito musicale, arricchendoli. Hanno infatti seguito le lezioni di scrittura creativa con la sceneggiatrice RAI Annalisa Elba, quelle di fondamenti di effettistica ed elettronica con Marcello Magro che si occupa di produzioni nel Lucky Recording Studio, le lezioni di gestione dello spazio e presenza scenica con l’attrice Giusy Frallonardo, e le lezioni di tecniche di arrangiamento con il compositore Vincenzo Anelli.A giudicarli sarà una giuria composta da Marcello Balestra presidente della Giuria produttore musicale e talent scout, Roberta Magarelli fondatrice della Florestano Edizioni, Nando Di Modugno docente al Conservatorio di Bari e l’autore televisivo Sergio Maria Rubino. Il premio in palio è ambizioso: la registrazione del brano vincitore in uno studio professionistico.< >.< >. Start Today è un evento che rientra nel calendario di Piazze d'Estate 2024, organizzato in collaborazione da Comune di Castellana Grotte e società Grotte di Castellana. L’evento è promosso da Regione Puglia - Assessorato Cultura e Turismo, Pact - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Piiil Cultura in Puglia.Partner Casa Musicale Luisi Sponsor BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, Mermec Engineering, Digitarca, Sita Sud, Riccoboni Holding, Eco.Impresa, Suzuki Car Service Bari SRL, Farmacia Miccolis, Sara Assicurazioni di Antonio Primavera, Tonik gruppo Primavera, Euroristrutturazioni di Massimo Schena, Panificio Mancini.Ingresso libero