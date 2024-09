Alberobello, rush finale di ‘Io sono Pietra’: la fase di co-progettazione di Pietradamadre

ALBEROBELLO - PIETRAMADRE è il progetto che vede la Città dei Trulli, Patrimonio Unesco dal 1996, capofila per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, insieme ai Comuni di Castellana Grotte, Noci, e Polignano a mare.Tanti gli incontri cadenzati durante i mesi appena trascorsi svoltisi nei Comuni di riferimento dai quali sono emersi contributi relativi al futuro culturale dei territori coinvolti: welfare, turismo, ambiente, infrastrutture, mobilità. Numerosa la partecipazione di enti, associazioni, cittadinanza, consulte, operatori sociali, gruppi sportivi, imprenditori, artisti e liberi pensatori, che hanno fatto RETE e condivisa l’idea di una crescita partecipata che parte dal territorio e investe l’intero Sistema Paese.Hanno vinto l’ascolto, il dialogo, il confronto. È stata tracciata una nuova visione del futuro, una svolta culturale che proietta il territorio verso una maggiore qualità e benessere sociale.L’ultima fase, quella di settembre, raccoglie le idee, i progetti e le voci del futuro. Un rush finale che vede calendarizzati tanti appuntamenti: 1) NOCI, 9 settembre alle 20 piazza Garibaldi 2) POLIGNANO a MARE, 10 settembre alle 20 piazza San Benedetto 3) CASTELLANA GROTTE, 12 settembre alle 20 largo Porta Grande 4) ALBEROBELLO, 13 settembre alle 20 Chiusa di Chietri incontro sponsorship 5) ALBEROBELLO, 15 settembre dalle 19 Trullo Sovrano chiusura co-progettazione a seguire presentazione del Comitato Tecnico Scientifico 6) ALBEROBELLO, 22 settembre alle 20.30 largo Martellotta presentazione logo con spettacolo di danza aerea compagnia Resextensa.PIETRAMADRE è una candidatura di Comunità, di un territorio, che la raffinata mano dell’archistar Marco Piva disegna come un triangolo perfetto che dal mare risale verso la valle attraverso percorsi straordinari, fisici e concettuali.Il processo di contaminazione artistica e architettonica conta sulla partnership di GEMANCO DESIGN, azienda leader nel settore e garanzia di creatività e innovazione per l’ideazione e la realizzazione dell’ambizioso progetto. La squadra si avvale dell’esperienza di Pasquale Gatta, project manager culturale, che ha già curato le candidature di Lucera (capitale della Puglia 2025) e Monte Sant’Angelo (2024). All’agenzia SCOPRO è affidata la sintesi del progetto e la stesura del dossier che sarà consegnato al ministero della Cultura il prossimo 26 settembre.