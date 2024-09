Cernobbio e Bari unite per il Forum TEHA: Quarta edizione dell’Hub Regionale in Puglia organizzato da BPPB ed Exprivia

ALTAMURA – Si è conclusa oggi, con la tavola rotonda “La strategia verso Sud tra attrattività territoriale e internazionalizzazione delle imprese”, la seconda giornata dell’HUB pugliese del Forum The European House – Ambrosetti, organizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia.L’evento, tenutosi nella splendida cornice del Circolo Unione di Bari, ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale ed economico, che hanno discusso strategie innovative per attrarre investimenti, promuovere il territorio e supportare l’internazionalizzazione delle imprese locali.La tavola rotonda ha rappresentato un’occasione cruciale per affrontare tematiche strategiche per il futuro economico del Mezzogiorno, grazie agli interventi di esperti del settore che hanno offerto una panoramica approfondita sulle sfide e le opportunità del Sud Italia nel rafforzare la propria competitività a livello internazionale.Tra i relatori, Rosa Calderazzi, Professoressa associato in Diritto Bancario, Diritto dei mercati Finanziari, Diritto delle crisi di impresa, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa UNIBA e Presidente Comitato ESG Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Marina Benedetti, Senior Economist dell’Ufficio Studi SACE, Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa, Daniele Totisco, Responsabile controllo di gestione di CDSHotels e Jonathan Donadonibus, Senior Consultant Area Scenari e Intelligence TEHA, che hanno condiviso le loro prospettive ed esperienze.Al centro del confronto, moderato da Jole Saggese, caporedattore e conduttrice di Class CNBC, le tematiche legate all’accesso al credito, le politiche fiscali e le infrastrutture, riconosciute come fattori determinanti per attrarre investimenti e sostenere la crescita delle piccole e medie imprese.Il dibattito ha evidenziato come il sostegno alla digitalizzazione sia un elemento chiave per il futuro imprenditoriale del territorio.“Questa edizione del Forum – ha dichiarato Leonardo Patroni Griffi, Presidente di BPPB – conferma il nostro impegno nel promuovere iniziative concrete per lo sviluppo del territorio. Attraverso il dialogo con esperti e leader del settore, vogliamo sostenere strategie che favoriscano la crescita economica e l’internazionalizzazione delle imprese locali. La Puglia ha un potenziale straordinario, sia in termini di attrattività per gli investimenti che di internazionalizzazione delle imprese. Come Banca Popolare di Puglia e Basilicata, siamo convinti che sia fondamentale supportare le PMI locali nel loro percorso di crescita e innovazione, fornendo loro gli strumenti necessari per affermarsi sui mercati globali.”“Dobbiamo continuare a investire nella tecnologia e nell'innovazione per costruire un futuro solido e competitivo per il Sud Italia e le sue imprese." ha dichiarato Domenico Favuzzi, Presidente di Exprivia. "Il Forum rappresenta un'importante piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese e attori economici con il preciso obiettivo di delineare strategie che rafforzino la competitività del nostro territorio. Exprivia, con il suo impegno costante nell'ambito della digitalizzazione, è pronta a sostenere il processo di trasformazione dell'intera supply chain, affiancando le PMI locali e gli enti della Pubblica Amministrazione”.Il Forum TEHA continua a rappresentare un momento chiave per il dibattito economico internazionale, con l’HUB regionale in Puglia che assume un ruolo sempre più rilevante nel panorama degli incontri economici globali. Grazie alla partecipazione attiva di istituzioni, accademici e imprenditori, la tavola rotonda ha scandito il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del Sud Italia, dimostrando come il dialogo e la collaborazione possano tradursi in azioni concrete per il futuro del territorio.La giornata conclusiva del Forum, prevista per domenica 8 settembre, sarà dedicata all’Italia, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, e potrà essere seguita da remoto.