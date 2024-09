Cerignola, infortunio per Cuppone: lesione al crociato, stagione a rischio

- Brutta notizia per il Cerignola: l'attaccante Luigi Cuppone ha riportato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita contro il Giugliano, valida per la quarta giornata di andata del girone C di Serie C. L'infortunio è avvenuto al 9’ del secondo tempo allo stadio "Monterisi". Ora il giocatore dovrà prendere una decisione cruciale: se opta per non sottoporsi all'operazione, potrà tornare in campo nel giro di due mesi; in caso di intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungheranno a 5 o 6 mesi, mettendo seriamente a rischio la sua stagione.La perdita di Cuppone è pesante per il Cerignola, considerando il suo ottimo inizio di campionato, con 3 reti realizzate nelle prime 4 partite. Al suo posto, sarà Lamin Jallow a prendere il suo posto in attacco nella sfida di domenica 22 settembre contro il Potenza, alle 20:45, sempre al "Monterisi".Non sarà facile sostituire un giocatore così determinante, ma la squadra di mister Michele Pazienza cercherà di mantenere la leadership in classifica con una vittoria contro il Potenza. L’assenza di Cuppone rappresenta una sfida importante, ma il Cerignola è determinato a continuare il suo cammino positivo in campionato.