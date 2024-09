Cure dentistiche gratuite ai disabili, Stellato: “La Asl conferma il primo ambulatorio a Massafra, poi a Statte "

"Il primo ambulatorio pubblico per cure odontoiatriche ai disabili partirà nel Pta di Massafra ad ottobre, poi sarà il turno di Statte".

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale, dopo le rassicurazioni fornite dal direttore generale dell'azienda sanitaria, nel corso di un incontro. Trova applicazione, finalmente, quanto previsto dalla legge regionale a mia firma per le cure dentistiche gratuite a persone con disabilità psicomotoria e disturbi del comportamento.

La norma, infatti, obbliga ad assicurare gratuitamente a queste categorie di pazienti le migliori e più accurate prestazioni odontoiatriche, in regime di maggiore protezione e con la disponibilità del servizio di anestesia per le eventuali necessità di sedazione.

"Mi sono battuto, prosegue Stellato, per una norma di giustizia sociale. Una iniziativa reale a sostegno dei cittadini, in questo caso dei più deboli, che fa della Puglia un'avanguardia in tema di assistenza sociosanitaria. Una misura che non poteva rimanere inapplicata, e su cui era già pervenuto il richiamo della regione per l'attivazione del servizio entro il 31 agosto.

L'Asl ha chiarito che il presidio è in dirittura d'arrivo, manca davvero poco. I cittadini più fragili, a breve, potranno ricevere cure gratuite adeguate, senza dover ancora attendere"