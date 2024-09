Nasce “Il mondo di Marmò”, il nuovo format di Warner Music Italy

“Il mondo di Marmò” è il nuovo format di Warner Music Italy che inaugura il percorso di creazione di contenuti originali per bambini della casa discografica, nato con l’obiettivo di educare e intrattenere in nome della passione per la musica.

Marmò è una giovane marmotta con un grande sogno: diventare un musicista. Ha un’energia incontenibile, non va mai in letargo e, sorprendendo la lunga lista di parenti-marmotti che faticano un po’ a capirlo, ha trasformato la sua tana in un coloratissimo studio musicale.

Un giorno per caso Giulia, dolcissima fata, ma anche un po' sirena dei boschi e un po’ elfa, cade per sbaglio nella sua tana. Oltre ad avere una spiccata curiosità per le cose belle del mondo, Giulia è molto brava a cantare e decide di aiutare Marmò. Nella loro nuova quotidianità a tutta amicizia danno vita a duetti da sogno anche se lui, cantando, “inciampa” regolarmente nei suoi dentoni producendo buffissimi fischi. Ma Giulia non lo deride mai, anzi, lo incoraggia a non arrendersi.

Questo è il messaggio generale che il progetto vuole trasmettere ai bambini: non smettere di inseguire i propri sogni, non sminuire quelli degli altri e non sentirsi inadeguati.

Ispirato alla miglior tradizione dei puppet shows e dei programmi cult della “tv dei ragazzi”, il format è ideato e prodotto da Story Farm, casa di produzione specializzata in produzioni factual e per l’intrattenimento kids, con la regia di Luca Cepparo.

Ad animare Marmò è Mattia Ferretti, performer e coreografo, dedito all’entertainment per famiglie, coinvolto nelle attività artistiche di numerosi parchi divertimenti in Italia e all’estero. Accanto a lui c’è Giulia Mattarella, cantante e attrice diplomata alla SDM (Scuola del Musical), che ha maturato la sua esperienza professionale tra musical, opera lirica, e attualmente voce di riferimento del parco divertimenti Leolandia.

Gli autori del progetto sono Fausto Vitaliano, già autore di fumetti e di programmi tv dedicati al target, oggi scrive cartoni animati per Rainbow, e Valentina De Poli, giornalista, per molti anni direttrice di Topolino, esperta di contenuti kids e teens.

Gi episodi di “Il mondo di Marmò” andranno online sul canale Youtube ogni mercoledì alle ore 07:00 a partire dal 25 settembre, iscriviti al canale per rimanere aggiornato.