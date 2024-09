Maltempo sull’Italia: Nord colpito da violenti temporali, danni e dispersi

Una forte ondata di maltempo ha colpito l'Italia, in particolare le regioni del Nord. Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria sono state le aree più colpite dalle piogge intense, che hanno causato danni significativi.

Disperso un uomo a Feletto

A Feletto, nel Torinese, si cerca Gianni Canavera, 58 anni, di San Francesco al Campo. L'uomo stava eseguendo lavori di disboscamento vicino a un corso d'acqua quando la situazione è improvvisamente peggiorata. Le ricerche sono in corso.

Situazione critica in Val di Susa

In Val di Susa, circa 50 persone risultano isolate a causa delle forti piogge. A Mattie, nella frazione Giordani, il rio Gerardo è esondato, causando il crollo del ponte superiore, travolto da un masso. La situazione resta tesa con ulteriori interventi in corso.

Emergenza in Val Chisone

Anche la Val Chisone è stata duramente colpita: a Bussoleno, il rio ha tracimato, interrompendo la statale 24 e isolando la borgata Santa Petronilla, abitata da circa 30 persone. A Perosa Argentina e Villar Perosa, i violenti temporali hanno trasformato le strade in fiumi di fango e detriti.

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Le forti piogge sono iniziate nella notte del 4 settembre, e dalle 4 del mattino i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi, soprattutto a Torino e nelle zone limitrofe, per far fronte a allagamenti e smottamenti.