Eutanasia e suicidio assistito, anche il Popolo della Famiglia a Roma per manifestare contro il ddl Bazoli

Quasi mille km tra andata e ritorno, in 14 ore di autobus, è quanto i dirigenti e militanti del Popolo della Famiglia della Puglia hanno percorso martedì 17 settembre per raggiungere a Roma gli altri pidieffini e volontari prolife provenienti da più regioni per manifestare in Piazza Vidoni, nelle vicinanze dell'aula del Senato, ed affermare un NO fermo e deciso all'eutanasia ed al suicidio assistito.