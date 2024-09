Milan-Venezia 4-0: rossoneri travolgenti, vittoria netta a San Siro

Il Milan vince 4-0 nella sfida tra Milan e Venezia, mettendo forse fine alla crisi rossonera. Il Diavolo sblocca il risultato già al 2' con il duo Theo Hernandez-Leao che confeziona il vantaggio con il tiro-cross del francese che sorprende Joronen. Il raddoppio arriva poco dopo con Fofana, che al 16' su cross da calcio d'angolo di Pulisic, spizza il pallone di testa beffando Joronen. Il Milan è un fiume in piena, che il Venezia non sa arginare, e così al 22' conquista un calcio di rigore per un fallo in area dello sfortunato Joronen su Abraham. Dal dischetto Pulisic realizza il 3-0. Neanche il tempo di recriminare che gli uomini di Di Francesco subiscono un altro penalty per il fallo di Schingtienne su Leao. Dal dischetto si presenta Abraham che cala il poker rossonero. Nella ripresa i padroni di casa abbassano il ritmo e gestiscono il match senza correre rischi. Finisce 4-0 con il Milan che al momento vola all'8° posto con 5 punti, a -3 dalla Juventus bloccata sullo 0-0 dall'Empoli.