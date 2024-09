Extra Beat: Dj Anthon Martin e i Komandanti in concerto a Noicattaro il 9 settembre

NOICATTARO - Dopo il successo del Beat Fest, che ha animato Noicattaro con eventi e dj set nei giorni 7 e 8 settembre, la musica continua a far vibrare la città con Extra Beat, un'altra imperdibile serata gratuita organizzata da Wonderland Eventi. L'appuntamento è per lunedì 9 settembre in Piazza Dossetti, dove si alterneranno sul palco Dj Anthon Martin e la band Komandanti per una notte all'insegna della musica house e dell'energia rock.

La serata promette di essere un viaggio sonoro esplosivo: Dj Anthon Martin, con il suo stile che spazia dall'House alla Tech House, trasporterà il pubblico in un'esperienza sensoriale unica, fatta di suoni in continua evoluzione e atmosfere ipnotiche. Il suo set, noto per la capacità di coinvolgere il pubblico in un’emozionante avventura musicale, accenderà Piazza Dossetti con ritmi incalzanti e trascinanti.

Ad affiancarlo, i Komandanti, una delle cover band di Vasco Rossi più apprezzate, guidata dalla voce di "Gitano". Con oltre 400 concerti all'attivo, la band ha suonato in eventi di grande rilevanza, come il Vasco Day a Zocca e la Vasco Night a Bari, portando i successi di Vasco in tutta Italia con uno spettacolo coinvolgente, sia dal punto di vista musicale che scenografico.

La serata vedrà anche l'esibizione del giovane talento Leon Bianco, di soli 13 anni, che stupirà il pubblico con il suo Leon Drum Show, una selezione esplosiva di brani dance, rock e pop, sia nuovi che classici, eseguiti con energia e passione.

L'ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3937295298 o visitare la pagina Facebook del Beat Fest.

Extra Beat è un evento organizzato da Wonderland Eventi, con il supporto di diverse attività locali, tra cui CAB centro via Sanzio Noicattaro, Unica Boutique, Progioventù, Das Outlet Noicattaro, Caseificio San Marco Noicattaro, e Panificio il Sorriso Noicattaro. Un’occasione imperdibile per vivere una notte all'insegna di musica, divertimento e pura energia a Noicattaro!