'Scatti di Scena': la fotografia incontra il teatro a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Dal 6 settembre al 10 novembre 2024, Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ospiterà l’esposizione “Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico”, una mostra firmata dal fotografo di scena di fama internazionale Cosimo Mirco Magliocca, che celebra la sua straordinaria carriera nei teatri di tutto il mondo.

Originario di Barletta, Magliocca ha scoperto la sua passione per la fotografia durante l’adolescenza. Trasferitosi a Parigi negli anni ‘90, ha trovato ispirazione nella Ville Lumière, diventando fotografo di scena per la Comédie Française e l’Opéra National de Paris, consolidando il suo nome con decennali collaborazioni con i principali teatri francesi, come il Théâtre du Capitole de Toulouse e il Teatro dell'Opera di Digione.

“Scatti di Scena” non è una semplice esposizione di fotografie, ma un viaggio emotivo e visivo che cattura l’intensità e l’essenza delle performance artistiche. «Il mio progetto mira a valorizzare il ruolo del fotografo di scena nell’immortalare non solo l’azione sul palco, ma anche l’atmosfera e le emozioni che la performance trasmette», ha dichiarato Magliocca.

La mostra non si limita a documentare spettacoli teatrali, ma offre una vera e propria narrazione visiva che rende omaggio agli artisti e alle storie che raccontano. Insieme agli scatti premiati, come “”, vincitrice dell’, saranno esposte anche opere della sezione, tra cui la straordinaria “”, realizzata con la collaborazione del direttore della fotografia hollywoodiano

La curatrice della mostra, Angela Vitrani, ha descritto l’esposizione come un vero e proprio teatro, dove opere, pubblico e luogo espositivo interagiscono in perfetta armonia: «È stato entusiasmante creare un dialogo tra le opere di Magliocca e l’ambiente che le ospita, rendendo l’esposizione un’esperienza emozionale per tutti».

L’esposizione rientra nella programmazione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani, con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi e l’intervento della Regione Puglia. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo del teatro e scoprire come la fotografia possa trasformare ogni scena in arte visiva.

Orari e informazioni: La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6,00 euro (ridotto 4,00 euro per minori, studenti, docenti e over 65), acquistabile anche con carta del docente e carta di merito.