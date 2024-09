Festeggiando i 30 anni di impegno umanitario di Emergency al Parco Don Tonino Bello a Poggiofranco

Di seguito il programma della giornata proposto dal Gruppo Emergency Bari, al quale si aggiungono tante altre attività svolte dalle altre Associazioni indicate.*h. 10 apertura eventoAGORÀ:* h. 10.30 presentazione libro "Diario di un Sogno possibile" - Gino Strada* h. 12 presentazione libro "Ero l'uomo della Guerra" - Vito Alfieri Fontana* h. 15 Pillole: "Salute mentale e disagio giovanile" - ASP Univox* h. 16 "Pillole di Cura Pastorale" - Migrantes* h. 17 Pillole: "Il soccorso in mare: principi e pratiche da applicarsi a migranti e rifugiati" - Avv. Giovanna FracchiollaSport/Giochi :* h. 11 - 12.30 Fitness KIDSCorso di Pittura:* h. 11Chiacchierata fotografica* h 16Torneo di Tennis Tavolo:* h 10 iscrizioni* h 11 torneo* h 15 finale* h 16 premiazioneInoltre....giochi per bambini, attività didattiche e tanto altro....E per chi vuole trascorrere con noi tutta la giornata, può portare il pranzo a sacco!!Vi aspettiamo numerosi, e certi della diffuzione dell'iniziativa attraverso i Vostri canali, Vi porgiamo i nostri sentiti ringraziamenti e saluti.Volontari Gruppo Emergency Bariemail: bari@volontari.emergency.it cellulare: 3664126248Maggiori informazioni sulla nave Life Support, sul sito di Emergency, a questo link.