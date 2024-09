Giorgieness, esce il nuovo singolo 'Cuori infranti'

''Cuori infranti'' è il nuovo singolo di GIORGIENESS in uscita per Sound To Be e distribuito da ADA Music, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 settembre. Il brano è stato realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto del programma Per Chi Crea, e anticipa il nuovo album GIORGIENESS E I CUORI INFRANTI, in uscita in autunno.

Giorgieness torna con nuova musica a distanza di un anno dall’ultimo singolo, Eclissi, e quasi tre dall’album precedente, Mostri. A proposito del suo nuovo progetto, racconta: «Il disco a cui sto lavorando ha due anime che si muovono parallelamente: da una parte è un break-up album in pieno stile e dall’altra è un disco sul diventare “grandi” e iniziare a volersi un po’ più bene. Ma soprattutto questo brano, che lo anticipa, parla di quel momento in cui capisci che non sei sbagliato, che non sei solo e non sei strano. Semplicemente devi trovare i tuoi simili.

È una cosa che ho sentito fortemente negli ultimi anni, quando mi sono resa conto di quanto chi ascolta le mie canzoni mi somigli. Un processo lento, iniziato per caso con la creazione della chat Telegram “Giorgieness e i cuori infranti” a Natale 2022. Scherzando, il mio primo messaggio era “NON SCRIVETE AI VOSTRI EX PER NATALE”. Però nel tempo è diventato un “gruppo di aiuto” dove 400 persone raccontano i loro problemi e le loro giornate, si organizzano per andare ai concerti e hanno in comune il fatto di ascoltare le mie canzoni. Mi è venuto naturale coinvolgere una rappresentanza per fare i cori. Il brano parla degli eterni secondi, degli inguaribili ottimisti, di chi senza fortuna può contare solo su se stesso, di chi si sente sempre un po’ scomodo anche a casa sua. Parla soprattutto di persone normali, come me, non quelle che nell’immaginario sono speciali.

Parla di chi si perde qualche occasione per strada per colpa di un passato ingombrante. Di chi crede nella gentilezza, nell’essere corretti, nel prendersi lo spazio che merita, senza calpestare gli altri. Parla di persone determinate che, nonostante tutto, sanno che la felicità è lì da qualche parte. E continuare a cercarla è tutto quello che sanno fare.»

Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness, inizia a farsi largo nella scena musicale italiana imponendosi con passionalità e vigore, suonando una manciata di canzoni originali accompagnando la sua voce con una chitarra acustica. Nel 2014 esce il primo EP "Noianess" e inizia a girare l’Italia in power trio. Dopo l’album di debutto, intitolato “La Giusta Distanza”, nel 2017 Giorgieness pubblica “Siamo Tutti Stanchi”, disco che introduce il progetto alla scena indie nazionale. È con l’ultimo progetto discografico, “Mostri” (2021), che Giorgieness apre al cantautorato pop. Il disco consente a Giorgia di suonare al Primo Maggio di Roma nel 2022, di partecipare al programma tv Radio2SocialClub e di prendere parte a un tour lungo due anni su e giù per lo stivale, terminato all’Alcatraz di Milano in supporto alle Bambole Di Pezza, per una serata contro la violenza di genere. Giorgieness è molto attiva su temi sociali come la violenza sulle donne, la sanità mentale e i diritti umani. Accanto all’attività live, nel 2022 ricomincia quella in studio per lavorare al quarto album previsto per il prossimo autunno. L’uscita di "Jack & Sally" ed "Eclissi" è stata un modo per cominciare a preparare il terreno al nuovo lavoro che la vede in studio con Ramiro Levy (Selton) e Alessandro Di Sciullo aka Santa Barbara.

Nel corso della sua carriera, Giorgieness ha suonato in oltre 350 concerti nei principali club e festival Italiani, condividendo il palco con alcuni dei nomi più noti del panorama alternativo italiano come Francesca Michielin, Giovanni Truppi, Lo Stato Sociale, Tre Allegri Ragazzi Morti, Verdena, Fast Animals And Slow Kids, e internazionale, tra cui The Kooks, Garbage, American Football, Placebo, White Lies e Savages.