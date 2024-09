Su Real Time torna Flavio Montrucchio con 'Primo Appuntamento''

MILANO - A settembre l’appuntamento da non perdere è con i romantici incontri di “PRIMO APPUNTAMENTO”, il dating fenomeno di REAL TIME portato al successo da Flavio Montrucchio. Ormai da ben dieci edizioni, se consideriamo le varianti Hotel e Crociera, Flavio indossa la corona del “Re di cuori” per accogliere al ristorante tanti nuovi single in cerca dell’anima gemella. Nuovi episodi in prima tv assoluta da martedi 3 settembre alle 21:30, come sempre sul canale 31.

Dopo le vacanze estive immergiamoci nelle emozionanti storie della nuova stagione: dove protagonisti e racconti personali diventano lo spunto per raccontare storie di vita e di realtà in cui ciascuno può riconoscersi e confrontarsi. Perchè l’incontro a cena tra due persone che non si sono mai viste prima può diventare la chiave, se non per la felicità, per un’avventura divertente e romantica. Il tutto raccontato con la leggerezza che è il tratto distintivo del programma.

Al ristorante di Primo Appuntamento Flavio apre le porte a tutti, senza distinzione di età, sesso o precedenti esperienze. L’amore, l’aspettativa, l’emozione, una passeggera delusione o un eccitante colpo di fulmine, saranno le sfumature di un arcobaleno di sentimenti tutto da scoprire!

Insieme all’eleganza di Flavio, saranno i cocktail del barman Mauro, l’accoglienza della maître Barbara e le delicate attenzioni della brigata di sala a rendere la serata perfetta tra le sale della Tenuta Sant’Antonio a Tivoli.

“PRIMO APPUNTAMENTO” (15 episodi x 75’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Puntate disponibili in anteprima streaming su discovery+.