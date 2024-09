'La Divina Commedia. Versione in forma di concerto': conferenza stampa di presentazione

BARI - Martedì 17 settembre alle 11 nell’Agorà del Dipartimento Cultura e Turismo nella Fiera del Levante, Pad. 107, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo musicale “La Divina Commedia. Versione in forma di concerto”.Nelle due serate, che avranno inizio alle ore 20:00 la prima e alle ore 18:00 la seconda, saranno in scena oltre 200 artisti tra musicisti, maestri di coro, maestro concertatore e coristi, i quali faranno rivivere, tramite la musica, le emozioni forti e contrastanti della più grande opera letteraria di tutti i tempi, due tappe uniche all’interno del prestigioso Teatro Petruzzelli, tempio della musica.Tra gli 11 solisti che si esibiranno durante lo spettacolo, ci saranno il tenore Sebastiano Giotta, già maestro concertatore e maestro dei cori, che interpreterà Dante, il soprano Rosaly Lucia Caiazzo nelle vesti di Beatrice ed il baritono Gianluca Borreggine che darà voce al personaggio di Virgilio.Il Concerto, liberamente ispirato alla celebre opera di Dante Alighieri, è realizzato su gentile concessione della società Mic International Company che, in qualità di produttore dello spettacolo "La Divina Commedia Opera Musical", ha in via del tutto eccezionale autorizzato l'esecuzione dei brani musicali tratti dell'opera.L’evento è finanziato dal Fondo Speciale Cultura della Regione Puglia, Polo Arti Cultura e Turismo con il Teatro Pubblico Pugliese e patrocinato dal Comune di Bari e dai Comuni di Putignano e di Palo del Colle, oltreché dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e dalla Diocesi di Conversano-Monopoli. Vanta inoltre il supporto di numerose aziende del territorio, custodi del bello e dell’arte nelle sue molteplici forme.Durante la conferenza stampa saranno presentati altri dettagli dell’evento e ci saranno gli Interventi di Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Mons. Marco Frisina compositore e direttore de "La Divina Commedia. Versione in forma di concerto", Sebastiano Giotta maestro concertatore e dei Cori "Nicola Vitale" e "Madre dell'Unità", Gianluca Borreggine maestro della Corale "Santa Scorese" e Michela Di Trani - Presidente Regione Puglia dell'UCSI-Unione Cattolica della Stampa Italiana. A moderare ci sarà Francesco Russo.L’evento-concerto è organizzato dal Coro & Orchestra “Nicola Vitale”, dal Coro della Diocesi di Conversano-Monopoli “Madre dell’Unità” e dalla Corale “Santa Scorese” che, con la partecipazione del Coro della Diocesi di Roma, porteranno in scena il magnifico capolavoro musicale di Mons. Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore di fama internazionale, e direttore delle due serate.