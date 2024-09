'Le donne in Musica': convegno-concerto a Bari

BARI - Mercoledì 2 ottobre, a Bari, presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, sita nella Cittadella della Cultura, in Via Oreste 45, a partire dalle 10:00 si terranno un Convegno e un Concerto con tema “Le Donne in Musica”, nell’ambito della Stagione dei “Concerti in Biblioteca 2024” organizzati in collaborazione tra l’Associazione EurOrchestra da Camera di Bari e la Biblioteca Nazionale di Bari, con la Direzione Artistica dei Maestri Angela Montemurro e Francesco Lentini.Il tema generale del Convegno è incentrato sul contributo delle donne nella cultura e nel sociale, e verrà sviluppato in un’ottica musicale, che valorizzi la promozione e la presentazione di musica creata e composta da donne in ogni tempo e in ogni parte del mondo, e dedicata particolarmente a uno strumento antico e magico come il flauto. Ma non mancheranno riferimenti ad altri strumenti.Alle 10, introdotta dalla Direttrice della Biblioteca Antonietta De Felice, la musicologa e flautista Vilma Campitelli presenterà il suo Compendium Musicae Flauta, primo catalogo universale del repertorio flautistico scritto da compositrici comprese nel periodo tra XVI e il XXI secolo e provenienti dai cinque continenti.Seguiranno interventi di musiciste, interpreti e compositrici del panorama nazionale e internazionale, operanti sul nostro territorio, e un concerto in cui il “Quartetto di Flauti Image” eseguirà le musiche vincitrici del II Concorso per Compositrici Patricia Adkins Chiti, e altri brani di compositrici contemporanee e alcune delle musiciste ospiti si esibiranno al pianoforte.