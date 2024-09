Fiera del Levante, splende l’artigianato pugliese: nel fine settimana boom di presenze nel Padiglione Confartigianato per i laboratori di 'terra e luce'

BARI – Grande successo per i laboratori gratuiti organizzati da Confartigianato Bari Bat Brindisi, durante la prima domenica della Campionaria in Fiera del Levante. Le attività, incentrate sull’evocativo tema “terra e luce” hanno visto una partecipazione numerosa e entusiasta da parte di grandi e piccini. Le antiche arti della creazione di luminarie e della lavorazione della ceramica, tra le più identitarie del nostro territorio, hanno affascinato e coinvolto tutti i presenti, trasformando il padiglione in un’operosa bottega a favore di pubblico.I partecipanti si sono cimentati con passione nella realizzazione di splendidi oggetti luminosi, imparando le tecniche tradizionali e dando libero sfogo alla propria creatività. Sotto la guida esperta dei maestri artigiani, hanno potuto apprendere i segreti delle antiche “parazioni”, dando vita con le proprie mani a luminarie uniche e personalizzate.Anche il laboratorio dedicato alla ceramica ha riscosso un enorme successo. Grandi e piccoli hanno potuto sperimentare quanta maestria esiga utilizzare con efficacia un tornio, hanno modellato l'argilla con le proprie mani, dando forma a vasetti, piatti e sculture. Un'esperienza che ha permesso di entrare in contatto con una materia così antica e affascinante, riscoprendo il piacere della manualità e della creazione."Siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione ai nostri laboratori", ha commentato Francesco Sgherza - Presidente di Confartigianato Bari Bat Brindisi. "La valorizzazione di queste produzioni identitarie e la promozione della creatività sono fondamentali per il nostro territorio: una visione che la stessa Regione Puglia ha mostrato di condividere con le recenti disposizioni legislative. Vedere così tante persone di tutte le età impegnate con entusiasmo in queste attività ci gratifica per il nostro continuo lavoro.I laboratori organizzati da Confartigianato rappresentano un'importante occasione per riscoprire il valore del fatto a mano e per trasmettere alle nuove generazioni l'amore per le arti e i mestieri. È un modo di diffondere quella che noi chiamiamo ‘Intelligenza Artigiana’: la capacità di toccare con mano la materia e trasformarla in un oggetto che ha un’anima, una storia, un’identità”.I prossimi appuntamenti nel Padiglione Confartigianato, nei pressi della fontana monumentale saranno: MANI IN PASTA - sabato 5 ottobre dalle 15 alle 19, con i maestri pasticcieri e panificatori ed ELEGANZA ARTIGIANA - domenica 6 ottobre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 con sarti, modellisti, estetiste e fotografi.