Lecce, mercoledì 25 settembre torna la 'Notte con Delitto' presso la Vineria Popolare

LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: venerdì 25 settembre ripartono gli appuntamenti con il crimine targato 'Improvvisart' presso la Vineria Popolare. Torna, infatti, la "Notte con Delitto". - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: venerdì 25 settembre ripartono gli appuntamenti con il crimine targato 'Improvvisart' presso la Vineria Popolare. Torna, infatti, la "Notte con Delitto".





La "Notte con Delitto" è uno spettacolo interattivo che si svolge davanti agli occhi dei presenti. Un tremendo omicidio è stato commesso e la scena del crimine si trova proprio nel locale.





Gli agenti speciali di Improvvisart sono giunti sul posto per avviare l’indagine, cercando di incastrare i colpevoli tra test, interrogatori e prove da superare. All’inizio della serata partirà una vera e propria investigazione che avrà tutti i presenti come testimoni e protagonisti.

Ci sarà una "scena del crimine" da osservare e interpretare, foto segnaletiche dei sospettati, un commissario in stile Lucarelli, che racconterà una strana storia analizzando le prove e le misteriose coincidenze che porteranno i sospettati alle "accuse". Ai presenti il compito di incriminarli o scagionarli, superando prove e dimostrando tutta la propria abilità.





Tutto può accadere in questa notte e tanti enigmi sono da risolvere grazie all'ingegno, al lavoro di gruppo, alle abilità investigative di ciascun gruppo che si trasforma in un’equipe di investigatori. Attenzione: in una Notte con Delitto nulla è davvero come sembra.





Menu

Focaccia con melanzana e crema cacio e pepe

Patata al cartoccio alla carbonara

Crostata con crema di ricotta e gocce di cioccolato

Le bevande sono escluse.

In presenza di esigenze alimentari particolari, è possibile concordare delle alternative al menu.





Notte con Delitto è un format originale di Improvvisart, realizzato con gli attori della Scuola di Improvvisazione Teatrale di Lecce.





INFORMAZIONI:

Notte con delitto

Mercoledì 25 settembre – ore 21:00

Vineria Popolare, via Orsini del Balzo 15 - Lecce

Spettacolo + menu € 20 (bevande escluse)

Evento con posti limitati. Prenotazione al 327 856 5900