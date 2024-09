Lecce, presentate le Tappe leccesi di 'Notti Sacre' presso il Palazzo Arcivescovile

LECCE – Questa mattina, presso il Salone del Palazzo Arcivescovile del Duomo di Lecce, sono state presentate le tappe leccesi del prestigioso cartellone "Notti Sacre". La rassegna di musica sacra, giunta alla sua quattordicesima edizione a Bari, è ideata da monsignor Antonio Parisi e, per il secondo anno consecutivo, vede Lecce protagonista con una serie di concerti nelle sue chiese storiche.

L'iniziativa, nata nelle chiese del centro storico di Bari, mira a unire la visita di luoghi di culto di valore artistico alla fruizione della musica, il cui potere di indurre benessere psicofisico è ormai riconosciuto anche dalla scienza. "Notti Sacre" offre così la possibilità di aprire le porte di chiese solitamente frequentate solo per le funzioni religiose, trasformandole in palcoscenici per concerti ispirati dalla spiritualità.

"La musica sacra aiuta la gente a riflettere e, perché no, a pregare", ha affermato monsignor Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce. Anche il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha sottolineato il valore educativo di questi eventi, capaci di far riflettere su valori fondamentali che la società moderna tende a trascurare.

La seconda edizione leccese vede un rafforzamento della collaborazione con Bari e una crescita significativa della manifestazione. A Lecce, a partire da domenica 22 settembre, sono previsti cinque appuntamenti musicali dislocati tra il Duomo, la Chiesa di Sant'Irene, la Basilica di Santa Croce e la Basilica del Rosario. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il tema di quest'anno, "Pellegrini di speranza", è stato scelto in omaggio al prossimo Giubileo. Tra i momenti più attesi del programma, l'esecuzione della "Passione secondo Giovanni" di Bach, "La Buona Novella" di De André, e l'opera "Apocalissi" del Maestro Giuseppe Gigante, docente presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Il presidente di ArtWork, Paolo Babbo, ha evidenziato come l'iniziativa abbia una valenza turistica, stimolando la sensibilità culturale dei visitatori, e ha auspicato una pianificazione anticipata delle future edizioni per permettere una migliore organizzazione. Monsignor Antonio Parisi ha poi sottolineato il successo della collaborazione tra le Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Lecce, che ha già portato oltre 10mila visitatori al Museo diocesano barese in soli tre mesi.

"Notti Sacre" si terrà dal 21 settembre al 20 ottobre, grazie alla collaborazione tra Vallisa Cultura, le Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Lecce, e ArtWork, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, e di vari enti locali e privati.

Programma leccese: