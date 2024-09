Stagione Teatrale 2024/25 al Teatro Traetta di Bitonto: grandi nomi sul palco

BITONTO – È quasi tutto pronto al Teatro Traetta di Bitonto per la nuova stagione teatrale 2024/2025. In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il Comune ha selezionato un cartellone di prestigio che vedrà protagonisti nomi di spicco del panorama teatrale italiano. "Dopo il grande successo dell'ultima stagione, con il tutto esaurito per ogni spettacolo, siamo entusiasti di anticipare alcuni dei titoli della nuova stagione", ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci.

Sul palco del Traetta si alterneranno artisti di grande calibro come Elio, Flavio Insinna, Giulia Fiume, Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia, Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello, per una stagione ricca di spettacoli coinvolgenti.

Elio sarà in scena con Quando un musicista ride, un concerto-spettacolo in cui il celebre cantautore esplorerà con ironia e musica il confine tra il serio e il comico. Accompagnato da una band di giovani talenti, Elio proporrà un viaggio attraverso le note e le battute, con la regia di Giorgio Gallione.

Flavio Insinna e Giulia Fiume saranno invece i protagonisti di Gente di facili costumi, una commedia di Nino Manfredi e Nino Marino che esplora le dinamiche della società con un mix di ironia e profondità. Il testo, messo in scena per la prima volta nel 1988, resta una delle opere più amate e rappresentate del teatro italiano.

La celebre coppia di attori Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia porterà in scena La strana coppia di Neil Simon. Questa commedia iconica narra con gag esilaranti la convivenza impossibile tra due uomini con personalità opposte. Accanto a loro, un cast di talento arricchirà la rappresentazione.

Infine, Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello saranno i protagonisti di Vasame – L’amore è rivoluzionario, un inno all'amore nelle sue forme più profonde e autentiche. La Laurito, sotto la regia di Massimo Venturiello, interpreterà una storia d'amore universale accompagnata dalle sonorità uniche di Gragnaniello e dai musicisti Piero Gallo, Erasmo Petringa e Marco Caligiuri.

Con un mix di classici del teatro comico, concerti e spettacoli innovativi, la stagione 2024/2025 del Teatro Traetta si preannuncia imperdibile per il pubblico di Bitonto e dintorni.