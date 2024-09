Lecce, a Palazzo Adorno presentazione campagna 'Lilt For Women - Nastro Rosa 2024' per la prevenzione al tumore al seno

LECCE - Venerdì 27 settembre, alle ore 10.30, presso la sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce, l’Associazione provinciale di Lecce ODV-ETS della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) presenterà le iniziative della campagna per la prevenzione del tumore al seno "Lilt for Women – Nastro Rosa 2024" che saranno realizzate sul territorio nel mese di ottobre, con il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento D’Amare. - Venerdì 27 settembre, alle ore 10.30, presso la sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce, l’Associazione provinciale di Lecce ODV-ETS della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) presenterà le iniziative della campagna per la prevenzione del tumore al seno "Lilt for Women – Nastro Rosa 2024" che saranno realizzate sul territorio nel mese di ottobre, con il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento D’Amare.





Nel corso dell’incontro, interverranno: Giuseppe Serravezza, oncologo, responsabile scientifico LILT Lecce; Stefano Minerva, presidente Provincia di Lecce; Stefano Rossi, direttore generale ASL Lecce; Maria Giovanna Nuccio per l’Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce; Simonetta Pepe per Federfarma Lecce, responsabile del progetto “Farmacie in rosa” e componente del Direttivo LILT Lecce; Antonio Marchetti, presidente Sunifar Lecce (Sindacato unitario dei farmacisti rurali); Manuela Colazzo, biologa nutrizionista. Ci sarà, inoltre, la testimonianza di Preziosa Portoghese, ex paziente, Volontaria storica LILT Lecce.





"Join the fight. Proteggi il tuo seno: lotta e vinci con la Lilt" è il messaggio lanciato quest’anno dalla Lilt nazionale con la nuova campagna di sensibilizzazione incentrata sulla Prevenzione e sulla Solidarietà tra donne. Con il claim "Join the Fight", le tre protagoniste di LILT for Women – Nastro Rosa 2024 invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la Prevenzione non ha età.





Durante il mese di ottobre, questa mobilitazione coinvolge l’intero territorio nazionale grazie alle numerose iniziative promosse dalle Associazioni della LILT.





La LILT di Lecce, grazie alla capillarità delle sue 33 delegazioni con sede ed Ambulatorio per la prevenzione e la diagnosi precoce diffusi in tutta la provincia e gli oltre 50 gruppi attivi, risponde all’emergenza-cancro offrendo servizi gratuiti fondamentali ed iniziative volte a responsabilizzare le donne e ragazze su questa patologia. In occasione della conferenza stampa verrà distribuito il materiale informativo della campagna "LILT for Women 2024" con la guida per l’autoesame del seno, il decalogo della Prevenzione primaria e il Codice europeo contro il cancro. Sarà inoltre presentato l’ultimo numero speciale della rivista trimestrale della LILT di Lecce "Lega contro i Tumori" che contiene un ampio dossier dedicato al cancro al seno e contributi riguardanti l’epidemiologia ed i fattori di rischio.