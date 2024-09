Taranto, Musica Fluida: martedì 24 settembre 'apre' Francesca Michielin

TARANTO - Oggi al MArTA di Taranto, c’è Francesca Michielin, primo dei tre appuntamenti con la seconda edizione della rassegna "Musica Fluida", progetto promosso dal MArTA, il Museo Archeologico nazionale di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, il MIC – Direzione generale musei e i Musei italiani. Visita guidata dalle 16.00, live alle 18.30. Ingresso (visita guidata e live): 10euro. Biglietti in vendita su Vivaticket. Fra i brani in programma: "Quello che ancora non c’è", "Un bosco", "Io non abito", "Magnifico mashup con Nessun grado" e "L’amore esiste". - Oggi al MArTA di Taranto, c’è Francesca Michielin, primo dei tre appuntamenti con la seconda edizione della rassegna "Musica Fluida", progetto promosso dal MArTA, il Museo Archeologico nazionale di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, il MIC – Direzione generale musei e i Musei italiani. Visita guidata dalle 16.00, live alle 18.30. Ingresso (visita guidata e live): 10euro. Biglietti in vendita su Vivaticket. Fra i brani in programma: "Quello che ancora non c’è", "Un bosco", "Io non abito", "Magnifico mashup con Nessun grado" e "L’amore esiste".





La formula del programma "Musica Fluida" anche quest’anno prevede un mix di fruizione archeologica e musicale. Acquistando il biglietto per assistere al mini-concerto all’interno del Chiostro (18.30), infatti, il pubblico sarà accompagnato nella visita guidata delle collezioni permanenti del Museo (dalle 16.00). Dopo aver registrato il "sold out" della Michelin, questi gli altri due appuntamenti (stesse modalità, orari per visita guidata e "live"): Wax, giovedì 3 ottobre, e Holden, giovedì 10 ottobre.





Dopo il debutto con successo registrato lo scorso anno, torna, dunque, "Musica Fluida", rassegna indirizzata al pubblico più giovane e a quanti vogliono ascoltare nuove proposte musicali e lasciarsi guidare per un intero pomeriggio a visitare le bellezze del Museo Archeologico di Taranto.





Francesca Michielin, prima ospite della rassegna "Musica Fluida", ha studiato pianoforte e basso elettrico. Ha iniziato cantando in alcuni cori, soprattutto gospel. Nel 2011 vince il talent show X Factor, affermandosi e giungendo seconda al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”. Nello stesso anno partecipa all’Eurovision Song Contest. Mentre nel 2021 torna a partecipare a Sanremo in coppia con Fedez con il brano "Chiamami per nome", classificatosi anche stavolta al secondo posto.





Fra i suoi album, "Riflessi di me" (2012), "di20" (2015), "2640" (2018), "Feat" (2020), "Cani sciolti" (2023). Nel 2022 pubblica il suo primo romanzo: "Il cuore è un organo". Dopo essere stata stella dello stesso talent, Francesca Michielin diventa brillante conduttrice di X Factor. Nel corso del "live" previsti i brani "Quello che ancora non c’è", "Un bosco", "Io non abito", "Magnifico mashup con Nessun grado" e "L’amore esiste".





«Il Museo è una polifonia di voci nella storia di questo territorio. "Musica Fluida", nata dalla collaborazione con l'Orchestra della Magna Grecia, è la nostra proposta che vuole intercettare il pubblico a cui il nostro Museo tiene in modo particolare: quello dei giovani o giovanissimi under 18», commenta la direttrice del Museo Archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone. «Dopo il successo registrato nella prima edizione svoltasi lo scorso anno, riproponiamo “Musica Fluida”, format che ha riscontrato larghi consensi, in particolare fra quelle generazioni a cui avevamo dedicato il progetto», dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia.





Anche per i prossimi due eventi, biglietti in vendita su Vivaticket.