Nasce in Puglia il primo 'Emozionario Ambientale': un dizionario scientifico a guida emotiva per promuovere la sostenibilità

BARI - Presentato oggi, 30 settembre 2024, alla Fiera del Levante, il primo Emozionario Ambientale è un progetto innovativo, che mira a creare un nuovo linguaggio sulla sostenibilità, spostando l’attenzione dalla paura e dall'eco-ansia a una narrazione di speranza, attraverso azioni collettive. L'iniziativa è sostenuta dalla Comunicazione Istituzionale e dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, in collaborazione con l’APS Everything is Connected e il Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità dell'Università di Bari.Il progetto si basa su 30 parole chiave legate al cambiamento climatico, ciascuna accompagnata da una descrizione scientifica e da azioni concrete che i cittadini possono intraprendere per migliorare la situazione ambientale. Queste parole saranno anche rappresentate visivamente grazie al contributo creativo di giovani studenti, dando vita a una connessione emotiva con i temi trattati.L'assessora all'Ambiente, Serena Triggiani, ha sottolineato l'importanza di un'iniziativa che punta a diffondere la cultura ambientale: “Il progetto si inserisce nel nostro Piano di educazione ambientale, parte integrante della Strategia di sviluppo sostenibile della Puglia. Vogliamo promuovere una cultura della sostenibilità, basata sui valori di pace, non violenza e cittadinanza globale.”Rocco De Franchi, direttore della Comunicazione istituzionale della Regione, ha evidenziato la rilevanza di un'alleanza tra scuole, università e istituzioni per sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali come la raccolta differenziata e il contrasto all'abbandono dei rifiuti. Il progetto prevede anche la creazione di un living lab presso l'Istituto Comprensivo Poggiofranco di Bari, dove gli studenti lavoreranno su iniziative legate alla parola "rifiuto".L'Emozionario Ambientale sarà disponibile in versione digitale, con l'obiettivo di ispirare scuole e cittadini a contribuire alla sostenibilità, fornendo strumenti educativi e creativi per affrontare le sfide ambientali.