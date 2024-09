Premio ‘Aldo Ciccolini’ per pianoforte: il 5 e 6 ottobre a Trani la prima edizione

TRANI - Il 5 e 6 ottobre 2024, presso il suggestivo Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, si terrà la prima edizione del premio biennale "Aldo Ciccolini", istituito dall'omonima Fondazione per onorare il celebre pianista e guida di generazioni di artisti. L'iniziativa, destinata agli studenti più meritevoli dei cinque Conservatori di Musica della Puglia, mira a supportare le nuove generazioni di talenti nel loro percorso musicale attraverso una borsa di studio offerta dal Rotary e concerti premio.

Un impegno per i giovani talenti

La Fondazione “Aldo Ciccolini” ETS di Trani, dal 2015, si dedica con entusiasmo e generosità a sostenere i giovani artisti, favorendo il loro ingresso nel mondo del concertismo professionale. La fondazione, presieduta da Elisabetta Papagni, ha istituito questo premio per valorizzare le eccellenze nel campo solistico del pianoforte, unendo i cinque Conservatori pugliesi: Bari, Foggia, Monopoli, Lecce e Taranto.

Il direttore artistico della Fondazione, Alfonso Soldano, allievo del Maestro Ciccolini, ha sottolineato l'importanza del concetto di "perseveranza" tanto caro a Ciccolini. "Il premio – ha dichiarato Soldano – nasce per evidenziare e sostenere i talenti pugliesi, una terra ricca di artisti di prim’ordine. Non è un concorso, ma una vera e propria 'scholarship' per coltivare giovani promesse".

La competizione

Durante le due giornate, gli studenti preselezionati si esibiranno davanti a una giuria di prestigio internazionale, composta da musicisti e docenti di fama, tra cui Roberto Plano (presidente di giuria), Marc-Antoine Pingeon, Patrizia Prati, Liubov Gromoglasova e Cinzia Falco. La massima imparzialità sarà garantita dalla presenza di esperti esterni rispetto ai conservatori pugliesi.

Le esibizioni si terranno sabato 5 ottobre, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00, e domenica 6 ottobre, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00. La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica alle 19:00, con ingresso libero per il pubblico.

Un premio per il futuro

Il vincitore riceverà una borsa di studio di 3.000 euro, offerta dal Distretto 2120 del Rotary International e dal Rotary Club di Trani, e avrà l’opportunità di esibirsi in concerti promossi dalla Fondazione, incluso un evento in collaborazione con la prestigiosa Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca.

Un'eredità musicale che continua

La Fondazione “Aldo Ciccolini” è una delle realtà più apprezzate nel panorama musicale pugliese. Sin dalla sua nascita, ha portato avanti il desiderio del Maestro Ciccolini di sostenere i giovani talenti, promuovendo eventi e concerti di alto livello. La città di Trani, grazie a questa fondazione, è diventata un centro di eccellenza per la musica classica, attirando artisti e appassionati da tutto il mondo.

L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dal Comune di Trani, rappresenta un’occasione imperdibile per assistere alle esibizioni delle giovani promesse del pianoforte e per celebrare il lascito di un grande artista del Novecento.