Taranto, da domani sei mesi di biodiversità all’oasi WWF Monte Sant’Elia

TARANTO - L’oasi WWF Monte Sant’Elia ospita una serie di sette appuntamenti gratuiti dedicati alla scoperta della biodiversità del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", il più grande della Puglia. - L’oasi WWF Monte Sant’Elia ospita una serie di sette appuntamenti gratuiti dedicati alla scoperta della biodiversità del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", il più grande della Puglia.





Saranno passeggiate e incontri divulgativi che, nell’arco di sei mesi, si terranno nella meravigliosa cornice del Bosco Caracciolo e della Masseria Monte Sant’Elia, un autentico paradiso naturalistico nelle colline tra Massafra e Crispiano, per approfondire le conoscenze di fiori spontanei, lupi, testuggini, uccelli migratori e tanto altro ancora.





L’esperto divulgatore ambientale e biologo Pietro Chiatante, in collaborazione con studiosi e appassionati naturalisti, guiderà i partecipanti in passeggiate lungo i sentieri dell’oasi, per scoprire piante e animali selvatici e illustrare le funzioni ecosistemiche del bosco.





Si inizia con l’incontro "La testuggine di Hermann" che si terrà, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di sabato 28 settembre: la partecipazione alle escursioni è gratuita e a numero chiuso, per info e prenotazioni: mail trulliegravine@wwf.it o 3206067922.





Gli altri appuntamenti saranno "Fiori d’autunno" dalle ore 16.00 alle 18.00 di sabato 19 ottobre 2024, "Il lupo appenninico" dalle ore 10.00 alle 12.00 di sabato 9 novembre 2024, "La migrazione degli uccelli" dalle ore 10.00 alle 12.00 di sabato 7 dicembre 2024, "Il bosco e le funzioni ecologiche degli alberi" dalle ore 10.00 alle 12.00 di sabato 15 febbraio 2025, "I rettili del Parco Terra delle Gravine" dalle ore 10.00 alle 12.00 di sabato 29 marzo 2025, e "Insetti e fiori" dalle ore 10.00 alle 12.00 di sabato 12 aprile 2025.





L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto "ParkCode" del WWF Trulli e Gravine, che si propone una innovativa modalità di sviluppo "dal basso" del Parco Naturale Regionale "Terra Delle Gravine2, attraverso il potenziamento delle attività già realizzate e dei servizi erogati, a favore dei fruitori locali e dei turisti, presso il Centro visite del Parco costituito dall’Oasi WWF Monte Sant’Elia.





Il Bosco Caracciolo dell’oasi WWF Monte Sant’Elia, infatti, è anche bosco didattico e accoglie ogni anno decine di visitatori, soprattutto scolaresche di ogni ordine e grado per far scoprire loro la flora e la fauna rappresentative della straordinaria biodiversità di questa enorme area protetta.





Per questo "ParkCode" prevede la realizzazione di eventi e programmi di formazione ed educazione ambientale per promuovere la conoscenza del territorio e della sua biodiversità, delle specie e degli ecosistemi, nonché del rispetto per l’ambiente e dell’uso attento e razionale delle risorse naturali del territorio e dell’energia.





Fine ultimo è stimolare l’avvio di una nuova governance del Parco ancora più attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti, mediante l’innalzamento del livello del servizio di accoglienza per i fruitori del parco.





Il Progetto "ParkCode" è finanziato nell'ambito dell'Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 per gli Enti di Terzo Settore della Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Diritti e Cittadinanza, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità.